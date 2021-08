Le voyage de cross-country de Lady Gaga Dog Walker Crowdfunding pour guérir de la fusillade

Le promeneur de chiens de Lady Gaga, Ryan Fischer, entreprend un voyage à travers le pays pour guérir des blessures par balle qu’il a subies en février lorsque deux hommes ont kidnappé les chiens de la pop star alors qu’il les promenait. Fischer a déjà entamé son voyage de six mois depuis deux mois, mais a lancé une campagne GoFundMe cette semaine parce que sa camionnette est tombée en panne. Il essaie d’amasser 40 000 $.

Quelques jours avant le lancement de la campagne, la location de Ford Falcon 1991 de Fischer a cessé de fonctionner et il a dû dire au revoir. Bien qu’il se sente maintenant en bonne santé physique, Fischer a écrit qu’il avait besoin de renforcer sa santé émotionnelle et mentale. Cela l’a aidé à « encadrer ce dont j’avais besoin du reste » de son voyage, qu’il a qualifié de congé sabbatique. Il a recherché des “communautés qui soutiennent le processus de croissance à partir d’un traumatisme”, y compris des retraites, des programmes de traumatologie, des guérisseurs queer, des créatifs et des chefs spirituels. “Et j’ai hâte de partager honnêtement le processus et de guérir avec vous tout au long de la balade à travers des écrits, des discussions et des vidéos originales (et peut-être une ou deux danses d’interprétation)”, a-t-il écrit.

Deux mois après le début du voyage, Fischer est dans une “impasse” car il est sans véhicule, sans appartement et sans argent depuis qu’il a épuisé ses économies. Il survivait grâce aux dons de sa famille et de ses amis. Maintenant, il s’est rendu compte qu’il devait demander de l’aide aux autres.

“J’ai créé cette page GoFundMe pour prendre en charge l’achat d’une camionnette, les frais de déplacement et j’accueille toutes les contributions sur les retraites pour traumatismes à travers le pays ainsi que les chefs spirituels et guérisseurs queer, et la meilleure façon de mettre en évidence et de partager avec vous en cours de route. ” Fischer a écrit. “Je t’aime et merci pour toutes les manières dont vous m’avez soutenu tout au long; j’ai vraiment hâte de voir comment la prochaine étape de ce voyage se déroulera pour nous tous.”

Le 24 février, Fischer promenait trois des chiens de Lady Gaga lorsque deux hommes ont sauté d’une voiture et tenté de voler les animaux. Un suspect portait une arme de poing semi-automatique et a tiré sur Fischer. Il a été hospitalisé pendant plus d’un mois. Il a subi des dommages importants à l’un de ses poumons et a dû en retirer une partie. “Il est devenu clair que mon poumon ne guérissait pas et que la blessure par balle avait marqué mes tissus comme une brûlure”, a écrit Fischer dans un post Instagram maintenant supprimé. “Cela pourrait prendre des mois, voire jamais, pour que le trou se referme. Les déjeuners de fromage grillé et de soupe à la tomate et les promenades artistiques se sont fondus en un seul jusqu’à ce que le jour vienne pour enlever des portions de mon poumon.” Pendant son séjour à l’hôpital, Fischer a appris que « s’occuper d’un traumatisme est bien plus que de gérer un moment malheureux de la vie », a-t-il écrit.

Plus tôt ce mois-ci, une source proche de Fischer a déclaré à Radar Online qu’il avait traversé le pays en voiture pour retourner dans sa famille à New York. Des sources ont déclaré que Fischer était toujours en bons termes avec Gaga, mais qu’il avait juste besoin de quitter Los Angeles. “Il est toujours proche de Gaga mais avait besoin de s’éloigner de la scène du crime et de récupérer avec ses amis autour de lui dans sa vie discrète dans sa petite ville”, ont déclaré des sources à Radar.

Quant aux bouledogues français de Gaga, les suspects ont volé Koji et Gustav, tandis qu’Asia s’est échappée et a été retrouvée par la police. Gaga, qui tournait en Europe House of Gucci à l’époque, a offert une récompense de 500 000 $ pour le retour de Koji et Gustav. Quelques jours plus tard, une femme a retrouvé les deux chiens et les a rendus.