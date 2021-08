Le voyage de Destiny 2 Wayfinder | Toutes les étapes du voyage de Wayfinder

Le voyage de Destiny 2 Wayfinder est la première grande activité de Season of the Lost, et il dure depuis un certain temps.

De nouvelles tâches sont mises en ligne chaque semaine et vous devrez effectuer au moins la première étape pour accéder à certains des nouveaux contenus de la saison. Nous mettrons à jour lorsque la réinitialisation hebdomadaire modifiera les choses, mais pour l’instant, voici ce qu’il faut faire.

Le voyage de Destiny 2 Wayfinder | Comment démarrer Wayfinder’s Voyage

Wayfinder’s Voyage commence automatiquement une fois que vous avez terminé la mission d’ouverture de Season of the Lost, Mission Cocoon. C’est une chose automatique, vous n’aurez donc pas à le rechercher. C’est une longue quête avec plus de 50 étapes à compléter au total

Le voyage de Destiny 2 Wayfinder | Voyage d’Éclaireur I

Après avoir parlé à Mara Sov et commencé la quête, parlez à Petra Venj à travers la boussole de l’Éclaireur. Votre prochaine étape consiste à terminer l’alignement astral, qui peut ou non fonctionner en fonction des bogues qui perturbent l’activité à ce moment-là.

Le voyage de Destiny 2 Wayfinder | Le voyage de Wayfinder a buggé

Plusieurs problèmes existaient dans Astral Alignment au lancement, et bien que Bungie travaillait sur un correctif pour au moins l’un d’entre eux, il est possible que vous rencontriez toujours un ou deux problèmes dans l’activité. Nous avons décrit les bugs de l’Alignement Astral ailleurs et comment les traiter.

Une fois cela terminé, vous commencerez la série de quêtes habituelle de Wayfinder’s Voyage.

Le voyage de Destiny 2 Wayfinder | Étapes du voyage de Wayfinder

La prochaine étape consiste à collecter la trajectoire de parallaxe des ancres ascendantes de Trostland, puis vous descendrez dans le royaume brisé pour la première fois pour trouver une ligne de force perdue de Techeun.

Terminer cette étape de la quête donne à votre boussole la capacité Brèche de la barrière, dont vous aurez besoin pour trouver des mystères triviaux et les ancres ascendantes du royaume brisé.

Les trouver fait partie de la prochaine étape du voyage de Wayfinder. Après avoir acquis Barrier Breach, parlez à Savathun et Ikora Rey. Votre prochain objectif est plus ou moins le même. Sauvez plus de lignes telluriques, acquérez la trajectoire de parallaxe et terminez plus d’activités d’alignement astral jusqu’à ce que la réinitialisation hebdomadaire ouvre de nouvelles étapes.

Nous mettrons à jour avec plus d’étapes une fois que cela se produira.

Si vous êtes bloqué sur l’une de ces autres tâches de Destiny 2, nous avons de l’aide pour trouver des mystères triviaux et des ancres ascendantes, ainsi que pour commencer une autre nouvelle quête, Tracing the Stars.