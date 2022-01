Le voyage de Gabriel Deck à l’échec en NBA

01/05/2022 à 19:03 CET

Le voyage accéléré que Grabriel Deck a commencé vers la NBA, laissant Madrid bloqué dans la dernière ligne droite de la saison dernière, a été un échec sportif complet. Il est venu à Oklahoma City avec un contrat garanti l’année dernière, mais le contrat actuel était partiellement garanti et ils ont décidé de le rompre.

Et le Tonnerre, comme l’a souligné le prestigieux journaliste ESPN, Adrian WojnarowskiIls vont le couper avant le lendemain 10 pour éviter la partie de son contrat pour la campagne en cours.

Et est-ce qu’étant l’un des meilleurs attaquants d’Europe avec le maillot blanc, Deck a préféré faire le saut en NBA contre vents et marées, et sa participation à l’équipe a été presque un témoignage. Cette saison, il n’a disputé que sept matchs, avec seulement huit minutes de jeu, et des moyennes de 2,6 points, 0,9 rebonds et 0,7 passes décisives.

Il n’a participé qu’à 17 matchs

Depuis son arrivée en NBA, il n’a disputé que 17 matchs pour un total de 268 minutes.. Une participation presque risible, qui n’atteint même pas sept matchs complets. Même si son départ, oui, sera très bien payé. Un moindre mal.

Le joueur de 26 ans mesurant 1,98 mètre un total de 5,5 millions de dollars aura été mis dans sa poche, 3,8 correspondant à la saison précédente et 1,7 de cette, dans lequel les Thunder ont décidé de ne pas le payer plus et l’ont coupé.

Une fois Deck libre, N’importe quelle équipe de la NBA peut faire appel à ses services, et surtout en cas de besoin dû aux victimes du covid19. Les contrats de 10 jours les ont assurément assurés. Mais est-ce que son départ de Madrid est considéré comme mauvais ? Clairement non.

Madrid ferme les portes

L’autre option est de retourner en Europe, et il ne semble pas que l’équipe blanche soit pour le boulot après son « spantá » l’année dernière alors qu’il était un acteur important dans les plans de Pablo Laso. La rumeur disait également que le Barça était intéressé, bien que peut-être maintenant l’occasion de s’habiller en Blaugrana soit passée.

Nous verrons quel chemin il finira par prendre, même si ce qui est plus que clair, c’est que l’Argentin, dans son empressement à aller en NBA, s’est précipité. Bien sûr, s’il revient, il le fera les poches pleines,Bien que sportivement, sans aucun doute, ce fut un échec total.