Le voyage de Katie Thurston s’est-il terminé en fiançailles ?

Le voyage de Katie Thurston en tant que Bachelorette s’est terminé lundi soir. Avant la cérémonie de la rose finale, Blake Moynes était le dernier concurrent restant (Thurston a renvoyé Justin Glaze chez lui après son rendez-vous Fantasy Suite avec Moynes). Alors, Thurston et Moynes se sont-ils fiancés ?

Même si Moynes était le seul à rester en lice, on ne savait toujours pas s’il allait proposer à Thurston à la fin de la saison. Cependant, il s’est présenté pour exprimer ses sentiments au leader. Il lui a dit qu’il croyait qu’elle ferait une excellente épouse et mère. Cependant, il a jeté une balle courbe mineure quand il a dit qu’il ne pouvait pas donner à Thurston ce pour quoi elle était venue. Au lieu de cela, il a dit qu’il voulait lui donner encore plus que cela, car il a dit qu’elle méritait le monde. Après que les deux aient partagé une douce étreinte, il s’est agenouillé et a demandé à Thurston de l’épouser. Elle a rapidement accepté sa proposition et lui a ensuite offert la dernière rose de la saison.

Si vous avez suivi cette saison, vous savez que Moynes est arrivé un peu tard pendant le voyage de Thurston. Il était auparavant apparu dans la saison la plus récente de The Bachelorette, au cours de laquelle il a courtisé à la fois Clare Crawley et Tayshia Adams, cette dernière étant l’un des co-animateurs de la saison en cours aux côtés de l’ancienne Bachelorette Kaitlyn Bristowe. La saison de The Bachelorette de Thurston a marqué la première sans Chris Harrison à la barre. Plus tôt cette année, l’hôte de longue date de la franchise a été critiqué après avoir défendu les prétendues actions racistes de la candidate Rachael Kirkconnell lors d’une interview avec l’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay. Harrison s’est excusé pour ses commentaires. Mais, il a également annoncé qu’il prendrait du recul par rapport à la franchise.

Alors qu’il a dit qu’il ne faisait que prendre du recul temporairement, ce mouvement a ensuite été rendu permanent. Sur Instagram, Harrison a écrit à propos de son départ: “J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre. Je suis tellement reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous ‘ai fait ensemble. Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie. ” Bristowe et Adams ont été mis à contribution pendant la saison de Thurston et la prochaine saison de Bachelorette qui mettra en vedette Michelle Young. Le remplaçant permanent de Harrison n’a pas encore été révélé.