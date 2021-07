Le voyage de l’Inde vers un écosystème de soins de santé numérique : faire le saut de la foi

La télémédecine a montré d’immenses promesses pendant COVID-19 en termes d’accès à la consultation à domicile.

Par Vaibhav Tewari,

Le gouvernement indien a lancé la campagne Digital India en 2015 dans le but de transformer le pays en une économie du savoir, avec un accès instantané à l’information, à la gouvernance et aux services. Depuis lors, nous sommes devenus le deuxième plus rapide à adopter des services numériques. Avec environ un demi-milliard d’internautes, le potentiel de débloquer une valeur économique supplémentaire de 1 000 milliards de dollars grâce à une croissance inclusive est immense. C’est également vrai pour le secteur de la santé où le mélange de l’approche numérique peut aider à résoudre les problèmes d’accès, d’abordabilité et de qualité. Un tel système de santé s’inscrit également dans l’idée d’une nation numérique globale soutenue par des missions comme Ayushman Bharat et Make en Inde.

Le 15 août 2020, l’honorable Premier ministre Shri Narendra Modi a annoncé le lancement de la Mission nationale de santé numérique dans le cadre de son discours du jour de l’indépendance. Cette initiative numérique sans précédent est considérée comme la première étape majeure vers la couverture sanitaire universelle en Inde. Cette décision est de bon augure, car la gestion des dossiers de santé en Inde est aussi inefficace et déconnectée que le secteur lui-même. Il existe également de vastes variations technologiques et procédurales entre les installations des secteurs privé et public.

À l’heure actuelle, un hôpital public standard ou un établissement de santé local n’est pas en mesure de documenter uniformément tous les dossiers de services. Bien que de telles installations existent dans une certaine mesure dans les hôpitaux des zones urbaines, il y a un grand manque de normes uniformes de tenue des dossiers. Cela crée des problèmes tels que l’exigence de tests de diagnostic et de consultations répétés, des traitements retardés, la dissimulation ou l’ignorance des antécédents médicaux, etc. Tout cela peut souvent conduire à un diagnostic et à un traitement erronés ainsi qu’à une augmentation des coûts de traitement. Même dans les hôpitaux où les dossiers numériques sont conservés, il n’y a aucune disposition de transfert électronique des dossiers des patients d’un fournisseur de services à un autre. Ce manque d’accès conduit soit à ce que le patient porte le dossier médical sous format papier, soit à ne pas y avoir accès du tout. Par le biais de la National Digital Health Mission (NDHM), le gouvernement s’efforce de tirer parti de l’infrastructure numérique existante, telles que les cadres liés à Aadhar, UPI et la couverture pan-indienne des smartphones compatibles Internet pour créer un système numérique cohérent. Celui-ci devrait être déployé prochainement. Cependant, il y a aussi d’autres composants qui doivent être intégrés à cet écosystème pour le rendre tout compris.

La technologie pour un meilleur accès

Les solutions de santé numérique s’appuient sur des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML). Les adopter avec la prévention, le diagnostic et la guérison peut aider l’Inde à se rapprocher de l’objectif de la santé numérique pour tous. En effet, les technologies de la santé font partie intégrante de la quatrième révolution industrielle et d’une société où l’espérance de vie augmente, tout comme la population des personnes âgées. Contrairement à la technologie spatiale où l’Inde occupe déjà une place de choix, la technologie de la santé en est encore à un stade naissant. Pour un impact exploitable, un écosystème de santé numérique doit comprendre des technologies numériques et l’accès à celles-ci également. Diverses startups du secteur de la santé font déjà des progrès dans cette direction en fournissant des soins centrés sur le patient dans le confort de leur foyer à l’aide de la technologie. Il est désormais possible non seulement de surveiller l’état d’une personne à domicile, mais également d’y prodiguer un traitement. Cela est de bon augure pour la population âgée croissante, car elle peut rester à l’écart des infections nosocomiales. La technologie numérique permet également une surveillance à distance dans des situations extrêmes comme la pandémie actuelle.

Télémédecine

C’est l’un des composants originaux de la santé numérique et de la politique nationale de santé de l’Inde. Bien qu’il y ait adoption, le besoin de l’heure est de mieux nourrir ce composant. La télémédecine a montré d’immenses promesses pendant COVID-19 en termes d’accès à la consultation à domicile. Ce qu’il faut dans ce domaine, c’est une réglementation appropriée et une délibération politique. Cela permettra d’accéder à des services de consultation médicale spécialisés dans toute l’Inde et de résoudre le problème de la pénurie de médecins ainsi que de réduire la charge pesant sur les hôpitaux de soins tertiaires dans les zones reculées. Il est également nécessaire d’investir davantage dans la télémédecine, en particulier de la part du secteur privé, mais une politique et une législation claires peuvent résoudre ce problème.

Thérapie numérique et diagnostic

Ceux-ci ont bouleversé le format des produits et services de santé. Les thérapies et diagnostics numériques comprennent des composants tels que

· Deep tech en biologie humaine (y compris une compréhension de la façon dont les maladies se produisent et progressent)

· Génie génétique et médecine moléculaire

· Services TIC tels que le cloud computing et l’impression 3D qui permettent un continuum de soins transparent et des applications qui aident à suivre les paramètres de santé en temps réel

· L’analyse prédictive qui rend la prise de décision en matière de soins de santé plus robuste et permet aux interactions médecin-patient de devenir plus empathiques et basées sur les soins plutôt que précipitées et transactionnelles.

Il y a donc un besoin d’une action concertée qui opère à différents niveaux de soins de santé pour résoudre les problèmes. Un système d’aide à la décision numérique dans les soins de santé réduira la possibilité d’erreurs et améliorera la prise de décision. Une politique nationale de santé qui met en place des lignes directrices et un cadre réglementaire précis couvrant différents aspects de la santé numérique ouvrira la voie à de meilleurs partenariats public-privé, des start-ups autochtones et des idées novatrices – et, par conséquent, attirera plus d’investissements dans les soins de santé et la santé. -technologie. Tout cela garantira que le rêve de l’Inde d’un écosystème de santé numérique n’apparaît pas comme une tâche ardue mais comme un rêve que tous les secteurs travaillent de manière consolidée à réaliser.

(L’auteur est cofondateur et directeur de l’exploitation, Portea Medical. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.