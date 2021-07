Le voyage de Richard Branson dans l’espace consiste à convaincre les autres de l’accompagner

L’homme d’affaires et milliardaire britannique Richard Branson a tenté beaucoup de choses dans sa vie, de la traversée de l’Atlantique en bateau à moteur en un temps record à la tentative de parcourir le monde en montgolfière (avant l’atterrissage en catastrophe). Mais son exploit à venir pourrait être son plus notable à ce jour: voyager dans l’espace – et peut-être battre un autre milliardaire et le fondateur de la startup spatiale Jeff Bezos dans le processus.

Ce dimanche matin, Branson rejoindra cinq autres personnes lors du premier vol spatial en équipage complet de Virgin Galactic. Si tout se passe comme prévu, ils parcourront plus de 80 km au-dessus de la surface de la Terre sur l’avion spatial VSS Unity, un véhicule semblable à un avion qui sera transporté par un vaisseau-mère avant d’atteindre ce que la NASA considère comme la frontière entre l’espace extra-atmosphérique et la Terre. L’objectif est de démontrer que le tourisme spatial est vraiment possible, et pendant le voyage estimé à 90 minutes, les cyclistes feront l’expérience de l’apesanteur et verront une vue imprenable sur la Terre.

La société prévoit de diffuser en direct le vol sur son site Web, ainsi que sur Twitter, YouTube et Facebook, à partir de 9 h HE.

Le tourisme spatial est depuis longtemps une aspiration de Branson. L’homme d’affaires britannique, dont les entreprises terrestres à travers le groupe Virgin incluent tout, d’une maison de disques aux voyages aériens, a fondé Virgin Galactic en 2004, juste au moment où l’industrie spatiale privée commençait à devenir compétitive. En 2000, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a fondé Blue Origin et deux ans plus tard, Elon Musk a fondé SpaceX. Pendant plus d’une décennie, ces entreprises privées se sont affrontées, lançant des vols d’essai et se préparant à envoyer des humains – y compris des civils – dans l’espace. Dans le même temps, la NASA s’est de plus en plus tournée vers ces entreprises spatiales privées pour son propre travail, notamment pour l’aide à la livraison de charges utiles, à la formation d’astronautes et même au retour sur la lune.

“Si vous voulez que les gens paient pour faire cela, la plupart des gens ne paieront pas pour le faire s’il y a de bonnes chances qu’ils meurent”, Janet Bednarek, historienne de l’aviation à l’Université de Dayton, a déclaré Recode. « Je pense que c’est en partie pourquoi Branson prend ce vol. Cela signale que c’est maintenant sûr.

Si Branson est lancé avec succès dimanche, ce sera une nouvelle étape pour Virgin Galactic, et une étape qui rapprochera encore plus l’humanité de l’ère du tourisme spatial commercial.

Alors que SpaceX et Blue Origin ont une série d’autres objectifs, notamment la livraison de charges utiles à la Station spatiale internationale, Virgin Galactic s’est distinguée par son orientation de longue date sur le tourisme spatial : l’idée que les gens seront prêts à distribuer beaucoup d’argent pour l’opportunité de voyager dans l’espace. “Nous espérons créer des milliers d’astronautes au cours des prochaines années et réaliser leur rêve de voir la beauté majestueuse de notre planète d’en haut, les étoiles dans toute leur splendeur et l’incroyable sensation d’apesanteur”, a proclamé Branson en 2004.

À l’époque, Branson avait prédit que la société pourrait envoyer des voyages de cinq personnes dans l’espace pour seulement 200 000 $, et que des milliers d’astronautes pourraient être envoyés dans l’espace dans les années à venir. En 2019, Virgin Galactic est devenue la première entreprise de tourisme spatial à entrer en bourse, et en juin, la société a reçu la toute première licence d’opérateur de la Federal Aviation Administration, ce qui signifie qu’elle est désormais autorisée à transporter des clients payants. Branson a également lancé Virgin Orbit, une société parallèle qui lance des satellites, où SpaceX est également en concurrence.

Le lancement de dimanche signifie que Branson et Virgin Galactic ont devancé Bezos et Musk dans la course à l’espace privé. Alors que Branson a insisté sur le fait qu’il n’essayait pas de battre Bezos et Blue Origin pour se rendre dans l’espace en premier, il a annoncé son vol du 11 juillet quelques heures seulement après que le PDG d’Amazon a annoncé qu’il décollerait le 20 juillet. Bezos semble au moins légèrement piqué par le changement de date de lancement de Branson: vendredi, Blue Origin s’est demandé si le vol Virgin Galactic de dimanche y parviendrait vraiment. dans l’espace, puisque le vol ne traverse pas techniquement la frontière internationalement reconnue, la ligne Kármán, à environ 12 milles au-dessus de la frontière reconnue par la NASA.

Le voyage de Virgin Galactic vers le tourisme spatial commercial a connu son lot de sérieux revers. En 2014, un vol d’essai du SpaceShipTwo de la société s’est écrasé, tuant un copilote et laissant l’autre grièvement blessé. (Le National Transportation Safety Board a par la suite attribué l’accident à une erreur de copilote et à « l’incapacité à prendre en compte et à protéger contre la possibilité qu’une seule erreur humaine puisse entraîner un risque catastrophique. ») Le groupe Virgin, le conglomérat plus large qui comprend le La compagnie aérienne Virgin Atlantic et le gymnase Virgin Active ont également dû surmonter les défis financiers de la pandémie.

L’effort de vol spatial est également confronté à la question de la rentabilité. “Il y a un nombre limité de personnes qui peuvent réellement se permettre de faire cela”, a déclaré Bednarek à Recode. “Si vous allez passer à l’échelle, vous devez également trouver un moyen de réduire les coûts, et c’est très difficile à faire.”

Plus tôt ce mois-ci, Branson a déclaré qu’il pensait que la demande de voyages spatiaux était suffisante pour qu’au moins 20 entreprises différentes puissent rivaliser dans l’industrie. Jusqu’à présent, la compagnie affirme qu’au moins 600 personnes ont fait des réservations pour les futurs vols Virgin Galactic, à un prix estimé à 250 000 $. L’année dernière, le PDG de Virgin Galactic, Michael Colglazier, a déclaré qu’il pensait que la société pourrait éventuellement générer un milliard de dollars de revenus par an et que les vols spatiaux se produisaient régulièrement, bien qu’il ait noté que la société aurait besoin de plus d’avions spatiaux et de vaisseaux-mères pour atteindre cet objectif.

Et même si nous sommes encore loin du tourisme spatial généralisé, Branson aura bientôt de la compagnie : dans quelques jours, le PDG d’Amazon Jeff Bezos devrait voyager dans l’espace pendant environ 11 minutes dans une fusée BlueOrigin, aux côtés d’autres coureurs, y compris son frère Mark Bezos et un gagnant d’enchères encore anonyme qui a offert 28 millions de dollars pour un siège sur le vol.

Dès le début, New Shepard a été conçu pour voler au-dessus de la ligne Kármán, donc aucun de nos astronautes n’a d’astérisque à côté de leur nom. Pour 96 % de la population mondiale, l’espace commence à 100 km de la ligne Kármán, reconnue internationalement. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ – Blue Origin (@blueorigin) 9 juillet 2021

SpaceX, quant à lui, devrait lancer son premier vol « entièrement civil » plus tard cette année. À bord se trouvera l’entrepreneur technologique pilote et milliardaire Jared Isaacman, qui a fondé la société de traitement des paiements Shift4Payments.

Seules quelques centaines d’humains sont allés dans l’espace, mais ce nombre semble s’accélérer assez rapidement.