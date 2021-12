Le voyage de Ricky Martin de Menudo à Family Man et Latinx Icon

Alors que le « voyage intense » n’était peut-être qu’un euphémisme, compte tenu de la peur, de la confusion et du dégoût de soi qu’il a dû surmonter pour accepter sa vérité, ses vrais fans battaient à peine un œil, juste heureux que leur idole sonne si heureux. Il a écrit dans Moi que, même s’il savait qu’il faisait partie des chanceux, son expérience de coming out n’avait été « que positive et stimulante ».

Ensuite, c’était le retour à la vie de votre père moyen de célébrité mondiale, trouvant le délicat équilibre entre être nouvellement ouvert sur sa sexualité mais aussi toujours farouchement protecteur de la vie privée de sa famille. Il s’est concentré sur la parentalité de Matteo et Valentino, est tombé amoureux à plusieurs reprises avant de trouver un bonheur durable avec Yosef (avec qui il a échangé des messages pendant six mois avant de se rencontrer en personne), et a commencé à défendre les droits LGBTQ + dans son Puerto natal. Rico.

« Si j’ai la plate-forme que les médias sociaux m’ont donnée pour parler à 75 millions de personnes, ce serait horrible de ne pas parler des choses que les gens ont besoin d’entendre », a-t-il déclaré à Out l’année dernière.

Martin a annoncé la naissance de Renn, son quatrième enfant, tout en acceptant le National Visibility Award de la Human Rights Campaign pour ses années de bon travail en 2019. « Je t’aime », a-t-il dit à Yosef, ajoutant : « Mes beaux jumeaux, Valentino et Matteo, ils sont aussi là. Je vous aime de tout mon cœur, vous êtes ma force, vous m’inspirez chaque jour, vous me motivez à continuer à faire ce que je fais et vous êtes des enfants formidables.

Il a poursuivi: « Je t’aime. Lucia, ma petite fille qui n’est pas ici avec nous, elle est restée à la maison avec grand-mère, mais elle est aussi la lumière de ma vie. »