Le voyage de ski de Pâques de la princesse Diana a vu le jeune prince Harry «  frustré  » – «  Creusez-le!  » | Royal | Nouvelles

La princesse de Galles a emmené ses deux enfants à Lech, en Autriche, pour des vacances de ski, selon l’ancien agent de protection de Diana, Ken Wharfe. Pendant le voyage, Harry et William ont tous deux bien pris les pentes, mais le royal de Sussex voulait avancer plus vite.

M. Wharfe a déclaré qu’Harry et William «ont repris le ski incroyablement vite» et «étaient intrépides», mais a ajouté que Diana «était incroyablement douée pour cela».

Harry, 10 ans, avait hâte de skier. M. Wharfe a partagé: «Je pouvais voir qu’Harry était frustré de devoir suivre le moniteur de ski.

«Il voulait juste aller vite, alors il a skié en solo sur une montagne et s’est retrouvé dans de la boue et des fleurs.

« Nous avons dû aller le déterrer! Après cela, nous lui avons rappelé de rester avec le groupe. »

Diana a emmené Harry et William pour leur premier voyage de ski en 1991, partant pour l’Autriche.

Selon Insider, Diana a supplié les paparazzi de laisser la famille tranquille pendant qu’ils profitaient de leurs vacances tranquilles en famille.

La journaliste Katrine Ames, écrivant pour Newsweek en 1997, a déclaré que Diana coordonnerait son emploi du temps pour correspondre aux jeunes princes.

Elle a écrit: «Dans son calendrier officiel, la princesse avait tous les détails quotidiens de la vie quotidienne de ses fils marqués à l’encre verte.

Parler à OK! Magazine, M. Wharfe a ajouté que Diana organisait souvent des événements de Pâques pour les deux.

La princesse organisait des chasses aux œufs de Pâques à Highgrove, avec William et Harry «courant sans inhibitions en essayant d’être le premier à les trouver».

Il a ajouté: «Diana était une mère très active et organisait la chasse aux œufs de Pâques, mais elle impliquait tout le personnel de les cacher.

«Ils avaient des poulets là-bas et je me souviens que quelqu’un a suggéré de cacher certains des œufs dans le poulailler.»

En 2017, Harry et William ont rappelé comment Diana s’était assurée de s’amuser en tant qu’enfants.

Dans le documentaire d’ITV, «Diana, notre mère: sa vie et son héritage», qui marquait le 20e anniversaire de la mort de Diana, le duc de Cambridge a déclaré que sa mère était «très informelle et appréciait vraiment les rires et le plaisir».

Il a ajouté: « Elle a compris qu’il y avait une vraie vie en dehors des murs du palais. »

Harry a également partagé dans le documentaire: «De bons souvenirs, de grands visages souriants.

« Elle nous a étouffés d’amour, c’est sûr. »