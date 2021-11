Le voyage de Thanksgiving sera un gâchis cette année avec des foules et des retards de vol potentiels

Les compagnies aériennes ont passé 2021 à se préparer pour les vacances. Il s’agit de la finale de la saison de l’industrie du voyage, une occasion de fin d’année de se remettre considérablement de la crise des voyages induite par la pandémie. Des millions d’Américains devraient voler à des taux proches d’avant la pandémie pour Thanksgiving, et les restrictions de voyage internationales ont été levées.

Mais la récupération, malheureusement, n’est pas aussi simple que d’actionner un interrupteur. C’est une phase difficile et turbulente pour une industrie qui se démène pour embaucher des travailleurs pour gérer la vague de voyages de vacances après une année de vols réduits et d’opérations limitées.

Les pénuries de personnel qui affligent les compagnies aériennes et les aéroports ne sont pas exactement nouvelles. C’était un problème déclenché par les licenciements dans l’ensemble de l’industrie au cours des premiers mois de la pandémie de Covid-19. Les compagnies aériennes, désespérées de réduire leurs frais généraux, ont exhorté les employés à quitter volontairement leur emploi, en proposant des offres de retraite anticipée et des indemnités de départ en espèces. Depuis juin, cependant, les aéroports ont du mal à recruter toutes sortes de travailleurs, des agents de la TSA aux travailleurs des concessions. Les compagnies aériennes fonctionnent également avec une pénurie de pilotes, d’agents de bord et de membres d’équipage au sol. Dans les semaines qui ont précédé les vacances de Thanksgiving, American et Southwest Airlines ont dû annuler et retarder des centaines de vols à travers le pays, en partie à cause des intempéries. Ces effondrements opérationnels ont été déclenchés par des tempêtes mais exacerbés par le manque de pilotes et d’agents de bord disponibles.

La pénurie de travailleurs des compagnies aériennes et des aéroports a eu un effet domino sur l’industrie. Et ses effets culmineront probablement pendant la période de voyage la plus achalandée de l’année. Les compagnies aériennes n’ont d’autre choix que de recruter plus de travailleurs pour répondre à la demande.

« Personne ne s’attendait à ce que les voyages rebondissent aussi rapidement qu’ils l’ont fait », a déclaré Henry Harteveldt, analyste de l’industrie du voyage et président d’Atmosphere Research Group. «Ce rebond était une épée à double tranchant. C’est bien que les gens voyagent à nouveau, mais les compagnies aériennes ont été prises avec leur pantalon baissé. Ils ont dû remettre en service des avions immobilisés. Ils ont dû faire revenir des employés.

La tournure cauchemardesque des événements est une mauvaise nouvelle pour les voyageurs impatients. Les tarifs sont en hausse (le coût du carburéacteur a augmenté), les sièges du milieu sont à nouveau pleins et les compagnies aériennes ne sont plus aussi flexibles avec leurs politiques de réservation. Les voyageurs de vacances doivent s’attendre à la fin du voyage : foule, longues lignes de sécurité, avions bondés, service client médiocre et expérience de vol globale, à moins qu’ils ne puissent se permettre un traitement de première classe. Les experts en voyages suggèrent de réserver des voyages avec peu ou pas de vols de correspondance si possible, et de sélectionner des compagnies aériennes avec un réseau de vols plus étendu, en cas d’annulation.

Les réservations des compagnies aériennes pour la semaine de Thanksgiving ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie, selon les données de l’indice d’économie numérique d’Adobe, ce qui est un bon signe pour l’industrie. Pourtant, il est possible que les compagnies aériennes ajoutent plus de vols qu’elles ne peuvent en gérer pour répondre à la demande, en particulier lorsque les conditions hivernales sont notoirement imprévisibles.

« C’est une chose d’avoir un effondrement fin octobre », a déclaré Kathleen Bangs de FlightAware à NPR. « Mais c’est complètement autre chose si vous gâchez l’Action de grâces ou Noël de quelqu’un ou si vous le manquez complètement. C’est à un tout autre niveau. »

En septembre, lorsque l’administration Biden a annoncé son mandat de vaccination sur le lieu de travail pour les entrepreneurs fédéraux (qui comprend les compagnies aériennes), certains transporteurs risquaient de licencier des travailleurs non vaccinés début décembre, décimant leur personnel déjà limité avant la ruée vers les voyages de fin d’année. . Le mandat a cependant été repoussé au 18 janvier, ce qui signifie que les compagnies aériennes et les aéroports n’auront pas à se soucier de faire vacciner tous leurs travailleurs avant la nouvelle année.

« Nous avons essentiellement donné un coup de pied à la boîte sur la route », a déclaré Harteveldt. « À peu près toutes les compagnies aériennes du pays sont un entrepreneur fédéral. Cela pourrait ne pas être un problème pour Delta et United, dont les travailleurs sont, pour la plupart, vaccinés. C’est plus une préoccupation pour le Sud-Ouest et l’Amérique.

Ces derniers mois, il semble que parmi les principaux transporteurs, Delta et United aient connu moins de ralentissements inattendus par rapport à American et Southwest. Ces deux transporteurs ont été licenciés pour avoir annulé et retardé des centaines de vols les week-ends de vacances – Sud-ouest le jour des peuples autochtones, américain le jour d’Halloween. L’exigence fédérale en matière de vaccins sur le lieu de travail les a en outre poussés à se démener : CNBC a rapporté en octobre que les dirigeants des deux transporteurs tentaient d’assurer les employés de leur sécurité d’emploi tout en les exhortant à demander des exemptions de vaccin s’ils étaient admissibles.

La raison de toutes ces luttes opérationnelles ? Selon que vous posez la question aux transporteurs ou aux travailleurs eux-mêmes, cela varie de la pénurie de personnel à la mauvaise gestion globale. La solution n’est pas aussi simple que d’embaucher plus de personnes, ce qui, selon les travailleurs, n’est qu’un pis-aller pour les problèmes à l’échelle de l’industrie. Comme les industries de la restauration et de la vente au détail, les compagnies aériennes sont aux prises avec les retombées de la «grande démission» et elles ont l’habitude d’offrir des salaires de départ bas et peu de primes par rapport aux autres emplois. (En août, par exemple, Southwest Airlines a augmenté son salaire minimum à 15 $ de l’heure, ce qui augmentera les salaires d’environ 7 000 employés existants. Ce salaire plancher ne s’applique toutefois pas aux travailleurs sous contrat des compagnies aériennes.)

De plus, les travailleurs potentiels doivent subir des vérifications d’antécédents et diverses couches de sélections et de formations avant de pouvoir commencer à travailler. Certains travailleurs pensent qu’il ne s’agit pas du nombre d’employés disponibles, selon le New York Times, mais de la façon dont ils sont déployés par les compagnies aériennes.

Cela n’a pas aidé que les passagers agissent à des tarifs nettement plus élevés qu’auparavant; dans certains cas, ils ont agressé verbalement ou physiquement des agents de bord. Depuis janvier, la Federal Aviation Administration a reçu plus de 5 000 rapports de passagers indisciplinés ; 991 de ces cas font actuellement l’objet d’une enquête. La fréquence de ces incidents a monté en flèche par rapport aux années pré-pandémiques : en 2019, la FAA n’a enquêté que sur 146 signalements.

Les spécificités des problèmes de dotation varient d’une compagnie aérienne à l’autre et d’une ville à l’autre. Les employés d’aéroport au sol, par exemple, sont souvent embauchés par des entrepreneurs privés et ne sont pas qualifiés d’employés de compagnies aériennes, ils sont donc exemptés des augmentations de salaire horaires annoncées par les compagnies aériennes. Ces travailleurs sous contrat ont passé des mois à protester pour de meilleurs salaires et avantages sociaux.

Pendant ce temps, American est en train de négocier un contrat avec son syndicat de pilotes. Afin d’éviter des retards et des annulations généralisés avant la saison des vacances, American a proposé de payer aux pilotes jusqu’au double de leur salaire pour les voyages de vacances. Le syndicat a refusé et a plutôt poussé le transporteur à apporter des modifications plus permanentes à ses horaires. Selon Kyle Arnold du Dallas Morning News, les syndicats de pilotes et d’hôtesses de l’air se sont plaints de difficultés à trouver un logement, de la nourriture et des transports pendant les voyages d’été. Ils ont également affirmé que la stratégie de planification d’American « met trop de pilotes en attente, près du double de la moyenne de l’industrie », a rapporté Arnold.

Le syndicat des pilotes de Southwest a publié une déclaration similaire après l’effondrement opérationnel de la compagnie aérienne en octobre. « Ce qui était un événement temporaire mineur pour d’autres transporteurs a dévasté Southwest Airlines parce que notre opération est devenue fragile et sujette à des défaillances massives sous la moindre pression », a écrit Casey Murray, président du syndicat. « Notre opération et nos employés de première ligne ont subi des perturbations continues et sans fin depuis la première fois que notre compagnie aérienne a fait la une des journaux début juin en raison de pannes informatiques généralisées. »

Il est probable que certaines compagnies aériennes aient mangé plus qu’elles ne pouvaient mâcher au cours de la dernière année. Joe Pappalardo de Texas Monthly a rapporté que Southwest « a entrepris l’expansion la plus agressive sur une seule année de ses cinquante ans d’histoire » en ajoutant 17 nouvelles destinations en 2020. American a également élargi son réseau intérieur pour compenser les pertes de revenus des vols internationaux au sol. En conséquence, ces transporteurs couvrent désormais plus de terrain mais ont moins de pilotes et de membres d’équipage pour parcourir les routes supplémentaires.

Comme je l’ai signalé précédemment, il n’est pas tout à fait exact d’affirmer que ces problèmes – qui affectent sans aucun doute les passagers – sont le résultat d’une pénurie de main-d’œuvre sans contextualiser les conditions de travail et les normes de l’industrie du transport aérien :

Une pénurie ne fait pas grand-chose pour reconnaître les fluctuations de la cohérence du travail et le manque de sécurité financière auxquels beaucoup ont été confrontés. L’industrie s’est longtemps appuyée sur une main-d’œuvre en sous-effectif et sous-payée, dont beaucoup sont en première ligne (ce qui, encore une fois, est exceptionnellement stressant de nos jours).

Ces problèmes de gestion et opérationnels, lorsqu’ils sont combinés à des événements météorologiques inattendus ou à d’autres crises, peuvent déclencher un effet domino logistique d’annulations et de retards de vols à travers le pays. L’afflux de voyageurs pendant la saison des vacances pourrait causer des problèmes aux transporteurs, surtout si les tempêtes hivernales se profilent à l’horizon. Pourtant, les experts pensent que les voyages à tous les niveaux seront chaotiques au cours des prochains mois.

« Si vous conduisez, les routes et les autoroutes seront bondées. Les hôtels aussi », a déclaré Harteveldt, l’analyste des voyages. Au moins une chose est sûre : les voyages sont de retour, et ils ne s’arrêteront probablement pas de sitôt.