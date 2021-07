Le voyage de Van Gaal avec “l’orange” commence mal avant l’heure

in

Après l’effondrement de l’Eurocup et les adieux précipités de Frank de Boer, l’équipe des Pays-Bas démarrera sous peu un nouveau projet. Et tout indique que le technicien avec le plus de numéros d’être chargé de réorienter la situation sera Louis Van Gaal, qui avant de commencer à faire de l’exercice a déjà rencontré le premier problème.

Contre ton retour

Et c’est qu’en plus de s’occuper de la reconstruction de la sélection « oranje », l’entraîneur devra également se battre pour obtenir son acceptation au sein du vestiaire.

Selon ‘The Mirror’, plusieurs des poids lourds de l’équipe nationale ils auraient manifesté leur mécontentement aux responsables de la Fédération des Pays-Bas (KNVB) en cas de retour éventuel.

Parmi eux, le défenseur de Liverpool Virgile van Dijk, absent de l’Eurocup en raison de sa blessure au genou qui le place en cale sèche depuis octobre, et le capitaine Georginio Wijnaldum, qui parierait sur un autre ancien bleu comme Hen ten Cate pour combler le poste vacant sur le banc.

Ils nient l’information

Certaines accusations selon lesquelles lui-même van Dijk Il était chargé de démentir sur les réseaux sociaux, dénonçant qu’il s’agissait d’une “histoire complètement fausse & rdquor;, en même temps qu’il inculpait les journalistes qui avaient pris l’information.

« Il est important que les journalistes disent la vérité et ne se contentent pas d’inventer des choses. Quel dommage & rdquor;, s’est plaint la centrale néerlandaise.

Si son retour se confirme, cela s’annonce comme un scrutin difficile pour ce qui serait sa troisième troisième étape à la tête des “oranje”.