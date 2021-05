Le voyage de vivo vers la série X60: technologie de caméra professionnelle

La technologie des caméras pour smartphones a évolué à un point tel que nous pouvons compter confortablement sur nos appareils pour capturer de manière vivante les moments les plus importants de notre vie. Ce n’était pas le cas il y a quelques années. Les téléphones intelligents ont engendré une grande accessibilité qui a permis aux consommateurs de vivre davantage dans tous les aspects de leurs besoins quotidiens.

Vénéré par les jeunes consommateurs à la mode du monde entier pour ses smartphones de tir à selfie, vivo réajuste désormais son objectif avec ZEISS pour intégrer la photographie professionnelle au mode de vie quotidien d’utilisateurs de plus en plus avertis en technologie. Ayant déjà mis en place une équipe d’ingénieurs experts et accumulé des années d’efforts de R&D dans le domaine de la technologie d’imagerie, le moment est venu pour vivo d’élever sa gamme de smartphones à un tout autre niveau.

À cette fin, vivo a récemment lancé la série vivo X60, acclamée par la critique, sur les marchés internationaux, à la suite d’un lancement précoce réussi en Chine. Le dernier appareil à porter le flambeau pour la série X de vivo – sa gamme de smartphones phares de la photographie professionnelle – le vivo X60 dispose d’un système d’imagerie sans précédent co-conçu avec ZEISS. Vous vous demandez peut-être pourquoi vivo et ZEISS ont décidé de s’associer? Quelle est la genèse de cette collaboration?

Technologie de caméra de qualité professionnelle pour le consommateur quotidien

Autrefois, les appareils photo et vidéographie de haute qualité étaient réservés aux créateurs professionnels et aux aficionados de la photographie. Cependant, l’arrivée de l’ère mobile a donné à chacun la capacité créative de capturer l’inspiration à tout moment et en tout lieu, leur permettant d’enregistrer les moments forts de leur vie et de partager leurs histoires avec le monde en déplacement.

À la lumière de ce changement de paradigme, vivo et ZEISS ont commencé à communiquer régulièrement et à envisager une collaboration. Ces échanges ont abouti au respect et à la reconnaissance mutuels; vivo a admiré le statut de ZEISS en tant que pionnier allemand de l’optique et de l’optoélectronique, avec 175 ans d’histoire et une expertise unique en imagerie. ZEISS a respecté les prouesses technologiques et innovantes de vivo dans le développement d’algorithmes de photographie computationnelle.

vivo et ZEISS ont lancé le partenariat stratégique mondial en 2020 pour devenir une force faisant autorité dans le domaine de l’imagerie mobile. Le vivo ZEISS Imaging Lab – un programme de R&D conjoint axé sur le développement de technologies de pointe pour diriger l’expérience de la photographie sur smartphone – a été créé dans le cadre de cette collaboration. Cette entreprise a propulsé l’industrie dans une autre dimension basée sur la complémentarité entre l’expertise optique traditionnelle de ZEISS et la position de vivo à la pointe de la technologie numérique.

Ce que les utilisateurs d’Android aiment dans la série X60

Dotée de la dernière plate-forme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 8-series, d’un extérieur ultra-premium et d’un système d’imagerie de pointe optimisé par ZEISS, la série vivo X60 a été conçue pour être le smartphone phare de l’année pour tous les fanatiques d’Android. il y a des aficionados et des techniciens de la photographie; mais qui n’est pas ces jours-ci?

À sa sortie, la série X60 a attiré une attention considérable de la communauté photographique et des médias internationaux pour ses appareils photo riches en fonctionnalités. En fait, un critique a comparé la série X60 à un reflex numérique moderne également équipé de fonctionnalités optiques ZEISS, constatant que le smartphone constituait une menace pour les appareils photo traditionnels. Le X60 a même réussi à surpasser l’appareil photo reflex numérique à certains égards; par exemple, le cardan intégré a stabilisé les vidéos cinématiques bien mieux que le reflex numérique, ce qui est particulièrement important compte tenu des scénarios d’utilisation en déplacement des utilisateurs de smartphones.

Avec le partenariat ZEISS, vivo dispose désormais des outils appropriés pour inculquer la photographie professionnelle à l’intérieur d’un smartphone. Pour commencer, le revêtement ZEISS T * pour X60 Pro + est loué pour sa capacité à réduire les reflets et les reflets d’objectif lors de la prise de vue vers des sources lumineuses. Les critiques ont également été impressionnés par la grande composition des images prises en raison de l’absence de sursaturation ou d’une netteté trop zélée.

Sur le plan du logiciel d’imagerie, la série X60 a reçu des critiques élogieuses sur le ZEISS Biotar Portrait Style pour sa capacité à restituer une texture faciale nette avec un arrière-plan crémeux. L’effet bokeh rotationnel caractéristique génère d’excellentes photos de portrait, en particulier dans les environnements extérieurs. De plus, les utilisateurs ont adoré la possibilité de faire glisser le point focal et d’ajuster les niveaux de bokeh avec un curseur après avoir pris une photo. Cette fonctionnalité innovante et orientée utilisateur signifie que vous n’avez pas à vous engager sur un niveau de bokeh et à vous y tenir. Si vous changez d’avis par la suite, vous pouvez réenregistrer la photo.

Pour présenter et mettre à l’épreuve ces fonctions, vivo a invité les participants à prendre de superbes photos prises sur des appareils X60 en tirant parti de tous les différents modes disponibles et du système d’imagerie co-conçu vivo-ZEISS. Des photographes participants enthousiastes ont même publié des didacticiels, fournissant des conseils sur la façon de prendre des photos de type reflex numérique sur un smartphone à des millions d’utilisateurs dans le monde.

Voir au-delà avec ZEISS

Le marché phare des smartphones haut de gamme évolue rapidement au quotidien. Les nouveaux appareils doivent apporter quelque chose de spécial à la table pour se démarquer et répondre à l’évolution des demandes des consommateurs. Avec la nouvelle série X60, vivo a ajouté ZEISS à l’équation et a nivelé les règles du jeu pour de bon.

«Le partenariat entre vivo et ZEISS concerne l’imagerie mobile», a déclaré Joerg Schmitz, directeur de ZEISS Consumer Products. «L’étendue de l’expertise de ZEISS depuis des décennies dans le domaine des technologies optiques et de l’imagerie permettra à vivo d’améliorer les performances d’imagerie de ses smartphones phares.

Allant d’algorithmes de photographie nocturne sans précédent pour une clarté époustouflante dans les scénarios sombres à l’intégration d’un cardan intégré pour une stabilisation de qualité professionnelle en déplacement, la série vivo X est déjà connue dans la communauté Android pour faire des progrès significatifs dans l’avancement de la technologie d’imagerie mobile. Cependant, ce nouveau niveau de coopération main dans la main avec ZEISS permettra aux deux marques historiques de tirer parti des forces de l’autre et de faire progresser bilatéralement le domaine de la photographie mobile pour les utilisateurs de smartphones du monde entier.