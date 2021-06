Le voyage émotionnel de Wanda Maximoff se poursuivra 10z viral

Après ce qui s’est passé dans Marvel’s WandaVision, j’avais une crainte : je ne voulais pas que le voyage émotionnel de Wanda s’arrête là. Elle traverse tous les traumatismes qu’elle a subis et les sépare en utilisant ses pouvoirs, et j’ai adoré tout ce que la série a fait avec ma fille et je ne voulais pas que cela soit annulé ou simplement mis de côté pendant qu’elle travaillait avec Stephen Strange dans Doctor Strange en le multivers de la folie. Mais maintenant, l’écrivain Michael Waldron a parlé du voyage de Wanda en particulier et de son amitié croissante avec Jac Schaeffer.

En parlant à Collider, Waldron a révélé qu’il avait accès à WandaVision lors de l’écriture du film, et après avoir fait la connaissance de Jac Schaeffer après avoir travaillé sur Loki, il avait l’impression qu’il pouvait la contacter au sujet du voyage émotionnel de Wanda dans la série.

« On a eu accès aux scripts puis aux coupes [of WandaVision]. Je suis devenu de bons amis avec Jac Schaeffer, rédacteur en chef de WandaVision, pendant que j’écrivais Loki. Elle et moi sommes devenus de bons amis, parce que nous étions un peu dans le même bateau et tout. Elle est géniale et brillante et c’est juste quelqu’un que j’admire vraiment. C’était agréable de connaître quelqu’un avec qui nous pourrions sympathiser ensemble pour nos boulots fous.

Il a également parlé de travailler avec Elizabeth Olsen, en s’assurant qu’ils étaient tous d’accord avec ce qu’il faisait avec la sorcière écarlate.

“J’ai eu l’avantage de simplement pouvoir appeler Jac et lui parler du personnage de Wanda et de tout, car il était vraiment important pour moi que je fasse ce qu’elle a fait avec Wanda en tant que personnage. Et aussi, avec Lizzie [Olsen], qui est un de mes amis. J’ai vraiment travaillé avec elle et je me suis assuré: ‘D’accord, vous venez de faire cette émission incroyablement intime sur ce personnage qui l’a tellement grandi. Assurons-nous que nous rendons cette justice et que nous racontons un prochain chapitre épanouissant de cette histoire.

Ce que j’aime à ce sujet, c’est qu’il semble qu’Olsen et Schaeffer aient tous deux leur mot à dire sur ce qui se passait. Wanda Maximoff est un personnage compliqué car elle n’est pas exactement ce héros idéal. Elle a des défauts et parfois, ses défauts blessent ceux qui l’entourent, et souvent, c’est complètement hors de son contrôle. WandaVision a bien expliqué cela et nous avons pu voir les parties les plus sombres de son personnage d’une manière magnifiquement nuancée.

Savoir que cela va continuer dans Doctor Strange dans le multivers de la folie est excitant en tant que fan de Wanda. Je m’inquiète constamment pour ma fille, et c’est un personnage facile à transformer en méchante, alors qu’elle ne l’est pas. Elle est compliquée et loin d’être parfaite, mais c’est un personnage incroyable à regarder et à explorer, donc je suis encore plus excité pour Multiverse of Madness maintenant.

