Le voyage sans peur de Rihanna vers le côté obscur

Au début des années 2010, Rihanna était indéniablement devenu le chouchou commercial de l’industrie de la pop, du R&B, du hip-hop et salle de danse. Avec trois albums à succès à son actif – et une réputation de caméléon artistique – elle semblait imparable… jusqu’à ce que la tragédie frappe. Avec les gros titres des médias obsédés par son traumatisme personnel, le monde de Rihanna a basculé, ce qui a donné lieu à son travail le plus révélateur et le plus vulnérable à ce jour : Rated R.

Écoutez Rated R maintenant.

Un esprit qui brise les règles

Au cours de la période menant à Rated R, Rihanna a laissé quelques indices sur sa nouvelle direction. Son précédent album, 2007’s Bonne fille devenue mauvaise, a embrassé son esprit qui brisait les règles, tandis qu’une piste bonus sur l’édition Reloaded de cet album, « Disturbia », a signalé une transformation plus nette de ses clips, de son style et de la structure de ses chansons. Sa nature obsédante serait antérieure à Lady Gaga‘s The Fame Monster et « Bad Romance », plaçant une fois de plus Rihanna devant ses pairs.

Sous-jacent à la tournure plus sombre que prenait le chanteur, le 3 juin 2009, Kanye West a sorti son clip pour « Paranoid », mettant en vedette Rihanna dans un rôle de victime, accélérant dans une voiture de fuite. L’imagerie cauchemardesque reflétait une expérience qu’elle avait eue plus tôt cette année-là : une altercation de violence domestique avec son petit-ami de l’époque, Chris Brown.

Prêt à conquérir le monde… à nouveau

Alors que des photos du visage blessé de Rihanna ont été divulguées à la presse, la chanteuse a enduré des critiques et des rumeurs sur la façon dont elle a géré la situation, l’incitant à faire une pause, à la fois musicalement et lors d’apparitions publiques. Après son apparition dans la vidéo de Kanye, cependant, elle est retournée en studio. Chantant sur un crochet triomphant de Jay Z et « Run This Town » de Ye, Rihanna l’a clairement dit : elle était prête à conquérir à nouveau le monde.

Sorti le 23 novembre 2009, Rated R se joue comme un film d’horreur classique. Un narrateur ouvre l’album avec une introduction inquiétante : « Mesdames et messieurs/À ceux d’entre vous qui sont facilement effrayés/Nous vous suggérons de vous détourner maintenant/À ceux d’entre vous qui pensent qu’ils peuvent le prendre/Nous disons : bienvenue à la Maison folle ! »

Sur un rythme dubstep glaçant, Rihanna encourage les auditeurs à « viens, viens », avant de passer au deuxième morceau, « Wait Your Turn ». Plein de métaphores sportives, « Wait Your Turn » est Rihanna à son plus arrogant. Tournée en noir et blanc austère dans la vidéo d’accompagnement, Rihanna se pavane comme une moderne Grace Jones, arborant un Mohawk lissé et déclarant: « L’attente est terminée! »

Fouilles émotionnelles

Le premier single officiel de Rated R, « Russian Roulette », prendrait un ton encore plus sombre. « Alors que ma vie défile devant mes yeux / je me demande si je verrai un jour un autre lever de soleil », raconte-t-elle douloureusement à propos d’une ballade qui a déclenché un autre moment de rafraîchissement autour de sa vie privée.

Mais « Russian Roulette » n’était que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne le genre d’excavation émotionnelle qu’elle effectuerait sur l’album. Plein de ballades déchirantes, Rated R voit Rihanna essayer de se séparer des récits de tabloïd et d’un personnage emballé. Même avec une équipe des meilleurs producteurs pop à sa disposition, elle a été fortement impliquée dans le processus d’écriture de chansons, co-écrivant neuf des 13 pistes de l’album et recevant un crédit de producteur exécutif.

« Stupid In Love » sonne comme une chanson de torche douloureuse, la chanteuse hurlant : « C’est stupide, je ne suis pas stupide… je suis peut-être stupide », alors qu’elle pardonne à son partenaire, malgré les avertissements de ses amis. « Fire Bomb » poursuit ce thème de l’amour torturé, alors que Rihanna et son amant rencontrent une fin Bonnie and Clyde. « Je veux juste te mettre le feu pour ne pas avoir à brûler seule », affirme-t-elle sur le crochet. En arrière-plan, de l’essence jaillit et des flammes crépitent sur une guitare d’arène percutante alors que Rihanna l’emmène sur le pont.

« Cold Case Love » est une autre affaire teintée de gothique, avec des orgues funéraires et des solos de violon, sur laquelle Rihanna se libère d’une relation toxique. « Libérez-moi maintenant, car j’ai fait mon temps », chante-t-elle. Une fois de plus, la guitare électrique alimente la ballade, soulignée par un groove de rumba qui se prolonge sur le latin, LGBTQ-Piste centrée « Te Amo ».

L’émancipation de RiRi

Rated R résiste à l’épreuve du temps en tant que favori des fans. Semblable à Anti, l’album a repoussé les limites de Rihanna en tant qu’artiste, approfondissant son expérimentation de genre et son esthétique d’avant-garde. Comme son premier album explicite – avec un Autocollant d’avis parental sur la couverture, rien de moins – Rihanna s’est aventurée sur un territoire que la plupart de ses pairs de la pop n’étaient pas assez audacieux pour embrasser.

Rated R la voit également plonger dans la décadence rock’n’roll sur « ROCKSTAR 101 », avec l’aide de Guns N’ Roses homme à la hache Sabrer, alors qu’elle crie de façon séduisante, « Je te l’ai dit, bébé… je suis une rockstar ! » Sur « G4L », Rihanna incarne une femme fatale vengeresse – ou « Gangster 4 Life » – renversant le script de « Russian Roulette » alors qu’elle passe de victime à agresseur.

L’un des rares singles qui contraste avec l’énergie sombre de l’ensemble de l’album Rated R est le tube « Rude Boy », sur lequel Rihanna parle de son penchant pour les mauvais garçons sur une piste dancehall qui rappelle ses albums précédents. La musique du soleil et Une fille comme moi. L’hymne a dépassé le Billboard Hot 100, un avant-goût de ce qui allait arriver.

Une dernière réflexion

Rated R est, pour la plupart, une affaire solo avec peu d’invités ou de fonctionnalités, l’une des exceptions étant une place de Haricots à oeil noir le chanteur et producteur will.i.am, qui a écrit et figure sur « Photographies ». Initialement destiné à son groupe La fin album, Rihanna est tombée amoureuse du morceau et l’a utilisé pour son propre projet, où il reste un hit dormant dans son catalogue.

Pendant ce temps, sur le hit « Hard » du Top 10, Rihanna fait sa meilleure posture hip-hop sur des synthés agressifs et des notes de piano martelantes, en recrutant le rappeur Young Jeezy pour une cosignature de Dirty South. Dès le saut, Rihanna vous fait savoir que rien (ni personne) ne va la ralentir : « No pain is forever/Yup, you know this », crache-t-elle.

Après s’être mise à l’épreuve, Rihanna trouve enfin la fermeture du bien intitulé « The Last Song ». Avec des guitares chatoyantes et des retours de mauvaise humeur, c’est le point culminant émotionnel de Rated R : une dernière réflexion sur la personne qu’elle était autrefois et l’artiste qu’elle était destinée à devenir.

Rated R peut être acheté ici.