Le voyage «sous le radar» de la princesse Diana en Australie avant le mariage de Charles – «Un grand secret» | Royale | Nouvelles

Dans une interview récemment dévoilée avec le point de vente australien 9Honey, la défunte princesse de Galles a révélé qu’elle avait fait le voyage secret avant de devenir une figure largement reconnue. L’auteur royal Juliet Rieden a rappelé la visite secrète effectuée en février 1981 lors d’une édition spéciale de Talking Honey.

Mme Rieden a déclaré: «Elle est venue passer trois semaines de vacances avec sa mère à Yass et c’était juste une semaine après que le prince Charles lui ait proposé.

« Elle avait dit oui mais cela n’avait pas été annoncé au monde.

“[Diana] avait ce très grand secret qu’elle gardait, et se cachait en Australie et est à peu près passée sous le radar.

Mme Rieden a déclaré que la princesse de Galles s’était rendue dans la petite ville de la Nouvelle-Galles du Sud pour réfléchir à son avenir.

Le voyage a eu lieu le même mois que la famille royale a officiellement annoncé les fiançailles.

Cependant, dans le livre d’Andrew Morton “Diana in Her Own Words”, la princesse a reconnu que le voyage était un “désastre complet” et qu’un retour en arrière aurait pu être un prélude au divorce éventuel.

Elle a déclaré: «Je suis ensuite partie deux jours plus tard en Australie pendant trois semaines pour m’installer en quelque sorte et organiser des listes et des choses avec ma mère.

“C’était un désastre complet parce que je me languissais de lui [Charles] mais il ne m’a jamais appelé.

“On m’a demandé de la faire entrer dans l’aéroport et dans l’avion sans passer par la porte d’entrée”, a déclaré M. Wild.

Il a ajouté qu’il n’avait aucune idée de qui était le passager mystère et qu’il a d’abord cru qu’il pouvait s’agir d’un transfuge politique.

Moins d’une semaine après son retour au Royaume-Uni, les fiançailles avec Charles ont été annoncées.