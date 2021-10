Le voyage spatial de William Shatner évoque les hauts et les bas de Blue Origin

Les futurs astronautes suborbitaux Audrey Powers, William Shatner, Chris Boshuizen et Glen de Vries posent devant le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin. (Photo d’origine bleue via Instagram)

Le voyage spatial suborbital prévu du capitaine de Star Trek, William Shatner, attire un regain d’attention sur l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos – mais comme un redémarrage de film, le scénario est plus complexe la deuxième fois.

Trois mois après que Bezos ait pris place sur le tout premier vol spatial en équipage de son entreprise, la célébrité de Shatner suscite une série d’interviews de bien-être, avec ses trois compagnons de vol jouant des rôles de soutien. Les entrepreneurs technologiques Chris Boshuizen et Glen de Vries paient des tarifs non divulgués. Comme Shatner, Audrey Powers, vice-présidente de Blue Origin pour la mission et les opérations aériennes de New Shepard, vole gratuitement.

Le quatuor devrait décoller du site de lancement 1 dans l’ouest du Texas à 8h30 CT (6h30 PT) mercredi, à bord du vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin. Ils sont au milieu de quelques jours de formation préalable au lancement, documentés dans les émissions d’information du réseau de ce matin.

La plupart des interviews ont porté sur le retard d’un jour du vol en raison d’une prévision de vents inacceptables pour mardi, mais lors de l’interview de CBS, Shatner a également salué la vision à long terme de Bezos d’avoir des millions de personnes vivant et travailler dans l’espace.

« Le concept de Jeff Bezos pour faire tout cela est de construire une industrie, des maisons, de vivre en étroite connexion avec la Terre et de fonctionner près de la Terre », a déclaré Shatner sur CBS. « Et c’est une vision qui, à mon avis, est très pratique et mérite d’être soutenue. »

Le vol prévu de cette semaine n’est qu’un petit pas vers la vision de Bezos : comme le premier vol en équipage en juillet, il s’agira d’aller au-delà de la limite de l’espace de 100 kilomètres (62 miles) pour quelques minutes d’apesanteur et une vue panoramique de la Terre incurvée sous le ciel noir de l’espace.

Le voyage devrait durer environ 10 minutes, se terminant par l’atterrissage autonome du propulseur de fusée et l’atterrissage assisté par parachute de la capsule de l’équipage. Shatner, qui à 90 ans est en passe de devenir le plus vieux vol spatial du monde, devra endurer plusieurs G d’accélération. Mais l’expérience est beaucoup moins intense que, disons, le vol orbital de trois jours que le milliardaire Jared Isaacman et ses trois coéquipiers ont effectué dans une capsule SpaceX Crew Dragon le mois dernier.

La célébrité de Shatner – et le fait que son voyage dans l’espace suborbital est une gracieuseté de l’individu le plus riche du monde – sont parmi les facteurs qui ont amené le vol de cette semaine hors du domaine des développements spatiaux et dans le grand public des médias. L’événement a également amené Jeff Bezos (et sa compagne Lauren Sanchez) plus profondément dans le grand public des médias sociaux :

Je suis jeu. https://t.co/JVbuGzztje – Jeff Bezos (@JeffBezos) 11 octobre 2021

Dans le même temps, la nouvelle vague d’attention sert à mettre en évidence les défis auxquels Blue Origin est confronté sur d’autres fronts.

Certains de ces défis étaient connus lors du vol de Bezos en juillet : les retards dans le développement du moteur de fusée BE-4 de prochaine génération et de la fusée New Glenn de classe orbitale, ainsi que l’échec à obtenir un financement continu de la NASA pour un système d’atterrissage lunaire. Mais depuis juillet, Blue Origin a également dû faire face à des allégations de harcèlement sexuel et à des questions sur la sécurité des vols.

Lors d’une interview à CNN, Powers a spécifiquement abordé la question de la sécurité. « Nous sommes passés très méthodiquement à ces vols humains que nous venons de commencer, et la sécurité a toujours été … notre priorité absolue », a-t-elle déclaré.

Un rapport récemment publié du Washington Post s’étend sur les affirmations selon lesquelles les dirigeants de Blue Origin ont favorisé une « culture bro autoritaire » – et cite des inquiétudes concernant « un manque d’intervention de Bezos ». Il existe également des rapports selon lesquels Bezos consacre plus de temps et d’attention à la situation chez Blue Origin maintenant qu’il a quitté son poste de PDG d’Amazon.

La concurrence avec SpaceX, qui a eu beaucoup plus de succès sur la frontière spatiale, serait l’un des facteurs de motivation de Bezos. « Il est super jaloux de SpaceX », a déclaré le Post citant un responsable de l’industrie anonyme.

Bezos a abordé la controverse de manière indirecte dans l’un de ses derniers tweets, qui comportait une capture d’écran d’une couverture du magazine Barron de 1999 embrochant « Amazon.Bomb » à une époque où le cours ajusté de l’action de la société se situait entre 40 $ et 100 $. (Le cours actuel de l’action, sur une base ajustée, dépasse 3 200 $.)

« Écoutez et soyez ouvert, mais ne laissez personne vous dire qui vous êtes », a tweeté Bezos. « Ce n’était qu’une des nombreuses histoires nous racontant toutes les façons dont nous allions échouer. »

Écoutez et soyez ouvert, mais ne laissez personne vous dire qui vous êtes. Ce n’était qu’une des nombreuses histoires nous racontant toutes les façons dont nous allions échouer. Aujourd’hui, Amazon est l’une des entreprises les plus prospères au monde et a révolutionné deux secteurs totalement différents. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl – Jeff Bezos (@JeffBezos) 11 octobre 2021

En réponse, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a tweeté un seul emoji : une médaille de deuxième place.