Le VPN Google Fi désormais disponible sur iPhone

Crédit photo : Eric Koch / CC par 1.0 Don Everly, dernier membre survivant des Everly Brothers, est décédé à l’âge de 84 ans. Les Everly Brothers ont été l’un des pionniers du genre rock’n’roll, inspirant de futurs artistes comme les Beatles et Simon and Garfunkel. Don Everly est décédé samedi à son domicile de […] More