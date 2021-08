Le VPN Google Fi est désormais disponible sur iPhone

Peu importe à quel point vous faites confiance à votre connexion Internet, c’est toujours une bonne idée d’ajouter une autre couche de protection. Un moyen simple de le faire est d’avoir une application de réseau privé virtuel (VPN) de confiance sur tous vos appareils. Cela inclut les smartphones et les tablettes, pas seulement les ordinateurs ordinaires. C’est surtout si vous souhaitez utiliser l’un de vos appareils pour vous connecter à des points d’accès Wi-Fi gratuits en ville ou en voyage. Les services VPN vous aideront à anonymiser votre trafic Internet et à empêcher l’espionnage. Le VPN que vous choisissez doit également provenir d’une source fiable. Et il se trouve que Google exécute son propre service VPN via certains de ses produits. Cela inclut le réseau cellulaire Fi et les abonnements premium au cloud Google One. La bonne nouvelle est que Google Fi VPN est enfin disponible sur les iPhones fonctionnant sur le réseau de Google.

Nous avons entendu en février que Google Fi VPN se dirigeait vers l’iPhone. Google a déclaré à l’époque que le service serait disponible au printemps, sans proposer de date de sortie. Le service VPN Fi était disponible sur les appareils Android sur le réseau Fi.

Google a commencé à déployer son service Fi VPN pour les utilisateurs d’iPhone à la mi-juin, mais ce n’est que maintenant que le service est largement disponible, selon 9to5Google.

Comment activer Google Fi VPN sur iPhone

Inutile de dire que la première chose que vous devez faire pour activer le VPN Fi sur votre iPhone est de passer au service cellulaire MVNO de Google. C’est ce qu’est Fi, et vous ne pouvez pas utiliser Fi VPN sans lui. Le service VPN est disponible gratuitement, vous n’aurez donc pas à payer de supplément pour sécuriser votre trafic Internet.

L’activation du VPN Fi devrait être simple pour quiconque a déjà utilisé un service VPN sur un appareil iOS. Comme pour les autres applications VPN, vous devez activer le VPN Fi à partir de l’application principale. Vous devrez ensuite vous assurer que vous autorisez l’installation du profil Fi VPN sur votre appareil.

Google a déjà mis en place un document d’assistance qui répertorie toutes les étapes nécessaires à l’activation du VPN Fi sur votre iPhone. Voici ce que vous devez faire :

Ouvrez l’application Google Fi. Faites défiler jusqu’à Paramètres du téléphone. Appuyez sur Confidentialité et sécurité. Activer ou désactiver Protégez votre activité en ligne. Dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur Compris, puis sur Autoriser. Saisissez le mot de passe ou l’empreinte digitale de votre appareil. Lorsque la barre d’état affiche VPN, vous êtes connecté.

Juste comme ça, vous aurez ajouté Google Fi à vos configurations VPN et lui aurez permis d’utiliser son VPN pour toutes les connexions Internet sur votre appareil. Vous pouvez toujours le désactiver et passer d’un fournisseur VPN à un autre si vous avez installé plus de profils VPN.

Puisque nous avons parlé de la sélection d’un service VPN à partir d’une source de confiance, nous ajouterons que le VPN Fi de Google semble être l’un de ces services. Google indique dans le même document d’assistance qu’il ne liera pas votre activité Internet VPN à votre profil Google et que toutes les données sont protégées en transit. Et Google devrait faire confiance aux services VPN plus ombragés.