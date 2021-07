Le VPN ne se connecte pas ? Voici 13 choses à essayer

Se connecter à votre VPN est généralement si facile que vous le remarquez à peine, donc la première fois que vous remarquez que votre VPN ne se connecte pas, cela peut être une vraie surprise.

Parfois, vous verrez un message d’erreur très évident : « Impossible de se connecter. » D’autres alertes sont plus cryptiques, comme “Erreur : 80AE470”. Et certaines applications arrêtent d’essayer de se connecter, mais ne vous disent pas pourquoi (merci, les développeurs.)

Aussi inutile que puisse être votre client VPN, ce n’est pas la fin de l’histoire, et ce guide étape par étape couvre tout ce dont vous avez besoin pour résoudre le problème et rétablir la connexion de votre VPN.

(Crédit image : NetGear)

1. Vérifiez votre connexion Internet

La première étape pour diagnostiquer pourquoi votre VPN ne se connecte pas est de vous assurer que votre connexion Internet fonctionne correctement. Cela semble évident, mais c’est une bonne idée d’éliminer les problèmes de base avant de commencer à jouer avec le VPN ou les paramètres de l’appareil. Alors, redémarrez votre appareil, peut-être votre routeur, puis ouvrez un navigateur, visitez quelques sites, collectez des e-mails si vous avez une application de messagerie distincte, diffusez Netflix et passez quelques minutes à confirmer que tout semble normal.

2. Essayez un autre endroit

Les VPN ont souvent des milliers de serveurs, il est donc possible que le choix préféré de votre application soit en panne en ce moment. Et même si le serveur est en cours d’exécution, il est peut-être tellement submergé par d’autres utilisateurs qu’il bloque d’autres connexions. Parcourez la liste des emplacements de votre VPN et essayez de vous connecter depuis un autre endroit.

3. Utilisez un autre protocole

Le protocole de votre VPN définit comment il se connecte aux serveurs, et certains protocoles sont plus fiables que d’autres. Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de votre application et recherchez les paramètres liés au protocole. Si votre application en a certaines (et pas toutes), vous pouvez voir des options comme OpenVPN (peut-être avec les versions UDP ou TCP), WireGuard, IKEv2, L2TP et plus encore. Idéalement, nous vous recommandons d’essayer de vous connecter en utilisant au moins OpenVPN, puis IKEv2 ou WireGuard, mais si vous ne les avez pas, choisissez simplement quelques options dans la liste de votre application.

(Crédit image : IPVanish)

4. Vérifiez la page d’état de votre VPN

Les problèmes de connexion VPN peuvent être dus à un problème plus large avec le réseau de votre fournisseur, plutôt qu’à un problème avec votre configuration. Vérifiez la page d’état de votre fournisseur, s’il en a une (vérifiez les réseaux sociaux si ce n’est pas le cas) pour toute mise à jour. IPVanish est un excellent exemple, et sa page status.ipvanish.com regorge de graphiques de performances montrant les serveurs en ligne et des détails sur les pannes en cours.

5. Passer à un autre appareil

Essayez de vous connecter à votre VPN à partir d’un autre appareil, si disponible. Si vous ne pouvez pas vous connecter à partir de là non plus, cela suggère qu’il y a un problème de réseau entre vous et le VPN, ou peut-être une panne de VPN. Mais si le deuxième appareil fonctionne comme d’habitude, il semble que le problème se situe quelque part sur votre matériel d’origine.

(Crédit image : ExpressVPN)

Si votre VPN ne se connecte pas, cela peut indiquer que votre application a un bogue, ou peut-être que sa configuration est corrompue. Vérifiez cela en supprimant ou en désinstallant votre VPN, puis en téléchargeant et en réinstallant la dernière version.

Ne prenez aucun raccourci, en particulier sous Windows – par exemple, essayez d’installer la nouvelle application sur la version actuelle. Effectuez une réinstallation propre et appropriée où vous désinstallez l’application, redémarrez, puis installez la nouvelle.

7. Connectez-vous à partir d’un autre réseau ou point d’accès

Si vous ne vous connectez pas à partir de votre réseau habituel – vous utilisez peut-être un point d’accès public que vous n’avez jamais utilisé auparavant – alors il est possible qu’il soit configuré différemment, ou peut-être qu’il essaie de bloquer complètement les VPN. Trouvez un autre point d’accès ou réseau, si vous le pouvez, et essayez de vous connecter à partir de là.

8. Contourner le blocage VPN

Certains réseaux sont très bons pour bloquer les VPN, et quelques pays les interdisent complètement (ce qui explique la demande de VPN Chine, VPN Russie, VPN Émirats Arabes Unis et plus), ce qui peut rendre très difficile la connexion. Mais même si nous ne vous recommandons pas d’enfreindre les lois locales, si vous avez vraiment besoin de vous connecter, vous pouvez essayer quelques options.

Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de votre VPN et recherchez tout ce qui vous aidera à contourner le blocage VPN. NordVPN a une fonctionnalité de serveurs obscurcis, par exemple, qui aide à masquer votre trafic. Surfshark a un mode NoBorders qui fait à peu près la même chose. Le “Scramble OpenVPN traffic” d’IPVanish pourrait aider, le protocole Chameleon de VyprVPN est conçu pour contourner les schémas de blocage VPN, et plusieurs VPN ont une option Obfsproxy (un autre moyen d’essayer d’échapper aux autorités) qui pourrait bien vous connecter.

(Crédit image : NordVPN)

9. Vérifiez vos identifiants et votre compte

Connectez-vous au site Web de votre fournisseur VPN et vérifiez la page de votre compte pour les mises à jour.

Votre mot de passe a changé, peut-être ? Certains VPN gratuits ou limités peuvent changer les mots de passe de temps en temps, sans notification à chaque fois.

Assurez-vous que votre compte est toujours valide et fonctionne également. Si vous avez oublié de renouveler un abonnement, le fournisseur a probablement désactivé votre service. Les comptes VPN sont également une cible de choix pour les pirates, et si quelqu’un a piraté votre compte, il est possible que le fournisseur l’ait détecté et ait fermé ou bloqué votre compte.

10. Vérifiez les journaux de l’application VPN

Les VPNsa font souvent un très mauvais travail de signalement des problèmes de connexion, et même s’ils semblent vous avoir expliqué clairement pourquoi vous ne pouvez pas vous connecter, il n’y a aucune garantie que cela ait un rapport avec les faits.

Parfois, la véritable cause de vos problèmes est cachée dans les journaux de l’application. Parcourez sa zone Paramètres, recherchez des sections telles que Journal de connexion ou Dépannage. Vous ne comprendrez pas 90% du contenu – sans vouloir vous offenser, nous non plus – mais faites quand même défiler les entrées les plus récentes pour trouver des indices. Si vous voyez une erreur d’authentification, par exemple, cela indique un problème de mot de passe ou de compte, ce qui vous indique très clairement où chercher ensuite.

11. Créez une connexion VPN manuelle

Les applications sont le moyen le plus simple d’accéder à un VPN, mais elles ne sont pas votre seule option. De nombreux services vous permettent de créer une connexion VPN manuelle à un serveur spécifique à l’aide des outils standard de votre appareil (voir les exemples sur ExpressVPN et IPVanish.)

Si cela ressemble à un problème, alors vous avez raison, mais ce n’est pas une solution permanente. Nous essayons simplement de vous connecter maintenant, et même si cela ne fonctionne pas, ce sera quelque chose d’autre que vous pourrez dire au support que vous avez essayé, plus tard.

(Crédit image : OpenVPN)

12. Essayez une autre application

C’est probablement l’étape la plus compliquée de notre liste, mais si vous êtes prêt pour cela, passer à une autre application peut vous aider.

OpenVPN Connect est une application VPN polyvalente qui fonctionne sur Windows, Mac, iOS et Android, et peut être configurée pour fonctionner avec la plupart des VPN.

Consultez votre site d’assistance VPN pour obtenir des instructions ou des conseils sur d’autres applications que vous pouvez essayer (voir les instructions OpenVPN Android d’ExpressVPN pour un exemple.)

Si tout le reste échoue, contactez le support de votre VPN, expliquez ce qui se passe et demandez-lui conseil. Assurez-vous également de leur indiquer les étapes que vous avez essayées. Plus un ingénieur de support peut voir que vous avez exclu, plus vite il peut zoomer sur la véritable cause du problème, et plus vite vous serez à nouveau opérationnel.

