in

Dans ce deuxième regard sur le combat Canelo-Plant, nous vous proposons une analyse technique des succès ou des erreurs dans la stratégie de Caleb Plant pour que Canelo perde ou gagne ce combat et le plus grand danger auquel sera confronté le champion américain IBF au moment du combat . On anticipe aussi ce qu’il adviendra du Mexicain après le combat, en fonction de son résultat.