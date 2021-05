Le “ vrai défi ” de Lewis Hamilton pour garder W12 sur la bonne voie

Sir Lewis Hamilton a trouvé «un vrai défi» de garder le contrôle de sa W12 lors des essais du vendredi au Grand Prix du Portugal.

Pour la deuxième saison consécutive, la Formule 1 revient à Portimao, et l’année dernière, la piste nouvellement tracée s’est avérée très délicate pour les pilotes alors qu’ils recherchaient l’adhérence.

Un an après, Hamilton a décrit l’asphalte comme «un peu plus grippant» alors qu’il était en tête de la séance de l’après-midi, mais le Britannique avait encore du mal à garder sa Mercedes sur la piste car le vent et les pneus Pirelli se sont avérés d’autres inconvénients.

“Je pense que c’est un peu plus agrippant, mais il y a beaucoup de vent aujourd’hui et donc tout le monde se débattait, glissant là-bas”, a-t-il déclaré à Sky F1.

«Tout le monde avait l’air d’avoir des problèmes d’équilibre, il est donc difficile de dire si c’est la voiture, le vent ou la piste, c’est définitivement un vrai défi aujourd’hui de garder la voiture sur la piste.

«En général, on a l’impression que nous sommes venus ici l’année dernière et que les pneus étaient trop durs, et en revenant ici cette année avec les mêmes pneus, ou ils sont en fait un peu plus durs cette année, on a l’impression que nous sommes arrivés avec un composé trop dur. [again] À mon avis.

«Je pense que ça aurait dû être milieu de gamme, C2, C3 C4, mais tout le monde est sur les mêmes donc nous allons nous en sortir d’une manière ou d’une autre.

Bonne journée de pratique en Algarve 👊 De retour demain pour en savoir plus! #PortugaisGP pic.twitter.com/YSusrTRYy3 – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 30 avril 2021

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, était en tête du classement du matin dans ce qui était un vendredi solide pour Mercedes, mais le Finlandais se sentait également loin d’être stable sur la piste alors qu’il luttait pour réaliser des tours propres.

«Je pense qu’en termes de rythme, ce n’était pas un mauvais départ, c’est bien de voir que nous sommes là ou là, même si ça va être à nouveau proche sans aucun doute», a-t-il déclaré.

«C’est un sentiment assez similaire à celui de l’année dernière, un bitume assez glissant, et surtout l’arrière de la voiture se sent assez lâche par endroits, donc ce n’était pas facile de faire des tours propres.

«Personnellement, pour moi aujourd’hui, plus nous avons roulé dans les poulies, plus la voiture est devenue délicate, donc je pense que le pneu medium est le pneu le plus performant jusqu’à présent.

«Certainement la phase d’échauffement avec les composés plus durs, il faut du temps pour les faire fonctionner, et demain encore sera vraiment important en termes de qualification, si vous avez les bons pneus, cela fera une grande différence. C’est donc une priorité très élevée. »

Bien que Mercedes ait été la plus rapide en FP1 et FP2, Max Verstappen a livré une paire de P2 pour rappeler à l’équipe allemande que Red Bull est vraiment une menace.

Et à ce stade, Bottas pense que le week-end de course pourrait encore basculer dans les deux sens.

«Je pense que ça va être proche. C’est difficile à dire vraiment, par exemple en FP2 avec les softs, je n’ai pas vraiment obtenu un bon temps au tour », a-t-il expliqué.

«Mais je pense que ça va être serré et que ça pourrait osciller dans les deux sens, donc celui qui trouvera plus de temps au tour du jour au lendemain sera en pole.

