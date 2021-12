Anthony Yarde s’est vengé de Lyndon Arthur en éliminant son rival britannique des poids légers et lourds au quatrième tour de leur combat samedi.

Yarde a subi une défaite serrée contre Arthur en décembre de l’année dernière, mais est revenu à la Copper Box Arena de Londres pour venger le résultat.

Yarde semble maintenant prêt à se battre pour un titre mondial en 2022

Le joueur de 30 ans a arrêté Alex Theran au premier tour en août alors qu’il rebondissait rapidement après la défaite et réalisait une performance impressionnante samedi.

Yarde a pris le départ le plus impressionnant aux tours un et deux et a arrêté son adversaire de Manchester au tour quatre, lorsqu’Arthur a été blessé par une balle dans le corps avant d’être épinglé sur les cordes et finalement de tomber sur la toile.

Il se battra désormais probablement pour le titre WBO des mi-lourds en 2022 et affrontera le vainqueur de Joe Smith Jr contre Callum Johnson, qui aura lieu le 15 janvier à New York.

Le promoteur Frank Warren a déclaré à talkSPORT: «C’est là qu’il sera maintenant, il obtiendra le vainqueur. C’était une victoire énorme.

Yarde a vengé sa défaite contre Arthur de décembre 2020

Il a poursuivi: « Avec Anthony, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. C’est un vrai guerrier et il a eu beaucoup de problèmes, je sais que beaucoup de gens ont eu des problèmes pendant Covid, mais il a perdu deux membres de sa famille coup sur coup et quelques autres problèmes.

«C’est la marque de l’homme de faire ce qu’il a fait ce soir contre un vrai combattant de qualité. Un gars classé numéro un dans le monde et est allé là-bas et a fait un travail sur lui.

Yarde a déclaré à talkSPORT: «Je suis heureux en ce moment. Cela a été une longue année et c’était une longue année avant cela, mais nous sommes ici.

Arthur a été arrêté au quatrième tour par Yarde

«Je ne pense vraiment pas que les gens savaient ce que j’ai vécu. Je crois que lorsque l’on vous donne des opportunités, la plupart du temps, vous devez être là pour les saisir.

« D’où je viens et où j’ai grandi, vous n’avez pas beaucoup d’opportunités. Je connais beaucoup de gens qui n’ont pas atteint leur 18e anniversaire.

« Quand j’ai l’opportunité de monter sur le ring et de divertir, peu importe ce que j’ai vécu. »