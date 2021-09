Le vrai intérieur de la maison d’Otis et Jean ⋆ .

C’est une maison de vacances à louer si vous voulez la voir en personne

Vous avez toujours voulu savoir à quoi ressemble réellement la maison d’Otis et Jean Milburn à l’intérieur, mais vous n’avez pas trois mille dollars de rechange pour louer le chalet ? Comme toujours, TikTok vous a couvert. Grâce à la magie de l’application qui a changé nos vies, nous pouvons vivre par procuration à travers des filles riches en nous offrant une visite exclusive de la maison la plus pittoresque de Netflix qui ne provient pas de Selling Sunset. Oui, une fille appelée Polly sur TikTok fait le travail du Seigneur et nous montre en profondeur à quoi ressemble vraiment la maison Milburn de Sex Education à l’intérieur.

C’est un coup de réalisme qui donne à réfléchir quand on se souvient que Sex Education est une émission télévisée et que, hélas, l’intérieur de la maison familiale d’Otis et Jean n’est qu’un décor. Mais la verdure époustouflante, les vues sur la rivière et l’esthétique du chalet en bois sont bien réelles. Le chalet est à la frontière de l’Angleterre et du Pays de Galles, juste à côté de la rivière Wye. Voici à quoi ressemble l’intérieur :

Il dort 10 et toutes les chambres sont une ambiance

Il y a une grande pièce mansardée qui fait office de chambre principale, puis quatre autres chambres doubles. Chaque chambre a une vue incroyable sur la rivière et la vallée. Il y a des chambres doubles et une chambre lits jumeaux qui ont un balcon commun, une autre chambre double avec un balcon et une grande salle de bain au bout du couloir, puis une cinquième chambre double avec une salle de bains mais pas de balcon.

De l’une des chambres, vous pouvez voir dans les toilettes

Un léger défaut de conception provient d’une chambre que vous pouvez voir à travers la fenêtre et à travers une autre fenêtre dans les toilettes, et elle n’a pas de verre dépoli. Vous ne pouvez pas faire caca en paix dans ce chalet !

Il y a une grande véranda verdoyante

La maison familiale Sex Education Milburn possède une immense salle à manger, une véranda verdoyante et deux salons qui donnent tous deux sur les balcons emblématiques que Gillian Anderson se prélasse toujours d’être une légende vivante dans son rôle de Jean. Il y a aussi une immense cuisine et une salle de bain au rez-de-chaussée. Fondamentalement, c’est un ginormous. Et magnifique. Les prix semblent varier en fonction des dates, mais pour un séjour minimum de quatre nuits aux premières dates de réservation disponibles, le prix est de 2995 £. Vous pouvez réserver Le Chalet ici. Et si vous avez trois grandes pièces de rechange, où d’autre voudriez-vous aller ?

La troisième saison de Sex Education est maintenant disponible sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

