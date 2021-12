Le vrai Père Noël a collecté 10 000 £ pour acheter des cadeaux aux enfants défavorisés | Royaume-Uni | Des nouvelles

Reese Fletcher, un patron d’entreprise de jardinage et d’escrime, et son équipe ont transformé des tas de restes de bois en plus de 800 arbres de Noël qu’ils ont vendus pour amasser de l’argent.

L’équipe a ensuite utilisé l’argent qu’elle avait collecté pour financer une course de chariots dans des magasins de jouets. Les cadeaux ont ensuite été distribués à sept organisations caritatives différentes pour aider les enfants vulnérables de Leeds, la ville natale de Reese.

Pour s’assurer que les jeunes avaient quelque chose à ouvrir le matin de Noël, 22 chariots étaient remplis de cadeaux dans le magasin de jouets Symth et ils ont dépensé 2 000 £ en vélos.

À Noël dernier, les incroyables efforts de collecte de fonds de Reese ont été mis en action après avoir vu une vidéo caritative mettant en lumière les enfants défavorisés.

Il a ensuite collecté 3 000 £ grâce à la vente de 260 arbres.

Après le succès de l’année dernière, il a décidé de recommencer. Cette année, le montant collecté a triplé, ce qui signifie qu’il a pu aider des milliers d’enfants.

Reese a déclaré: « La réponse a été incroyable, nous aurions des gens qui conduisaient pendant trois heures pour venir acheter des arbres.

« Nous avons vendu les arbres pour 10 £ et en avons vendu plus de 800, mais les gens ont donné plus, alors nous avons finalement collecté 10 500 £.

« Nous avons dépensé 8 000 £ chez Smyth’s Toys, nous avons dépensé 2 000 £ supplémentaires en vélos dans un magasin de vélos et le reste en chocolats et boîtes de sélection.

« Nous avons choisi sept organisations caritatives différentes à Leeds à distribuer à qui donneront ensuite les cadeaux aux enfants vulnérables de familles vulnérables qui n’auraient peut-être pas reçu de cadeau cette année. »

Reese a ajouté : « J’ai vu une vidéo l’année dernière qui a touché mon cœur. J’ai moi-même des enfants et je ne peux pas les imaginer sans cadeaux.

« J’allais faire un don de 50 £ et je suis allé dehors et j’ai vu tout ce bois qui traînait dans mon jardin et qui restait de mon entreprise.

« J’ai eu l’idée d’en faire des arbres de Noël et de les vendre à 10 £ pièce.

« J’en ai fait 10 en 10 minutes et j’ai fini par en vendre 260.

« Cette année, c’est devenu fou et les gens venaient de partout pour les arbres.

« Nous en avions fait environ 300 à la fin du mois de novembre et ils se sont vendus.

« La réponse a été irréelle, nous avons eu des gens de tout le pays qui nous ont appelé pour se renseigner sur les arbres.

« J’ai demandé à mes gars de les faire chaque fois que nous avions une journée tranquille au travail et nous avons passé quelques semaines à les préparer tous.

« Chaque arbre que j’ai fabriqué, je savais qu’il allait offrir à un enfant un Noël qu’il n’a jamais eu.

« C’est tellement difficile de savoir que certaines personnes luttent autant.

« Cela va faire une énorme différence et offrir à des centaines d’enfants un Noël qu’ils n’auraient peut-être jamais eu. »