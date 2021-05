Le vrai point des crypto-monnaies n’est pas leur prix ⋆ .

Le Wall Street Journal a récemment publié une conversation par e-mail entre le chroniqueur Andy Kessler et le milliardaire Mark Cuban dans laquelle Cuban explique le véritable intérêt des crypto-monnaies. Astuce: cela n’a rien à voir avec le prix du bitcoin ou de l’éthereum.

Le propriétaire de Dallas Mavericks explique l’attrait et l’efficacité de la «propriété» numérique.

Après ma récente chronique sur l’achat d’appareils comme les iPhones mais sans vraiment les posséder, Mark Cuban, comme il le fait parfois, a répondu par e-mail: «Bel argument pour les NFT», se référant aux jetons non fongibles. Je connais M. Cuban depuis la dernière bulle technologique, quand il a vendu Broadcast.com en 1999 à Yahoo! pour 5,7 milliards de dollars, plus qu’Apollo Global Management a payé Verizon pour les restes de Yahoo, AOL et même Netscape au début du mois. Il a intelligemment couvert sa position et a acheté les Dallas Mavericks en 2000.

Je ne suis pas sûr que M. Cuban parle au téléphone, mais il est sûr qu’il répond rapidement aux e-mails.

«Cela dépend de ce que vous ‘possédez’,» rétorquai-je. À l’heure actuelle, vous êtes probablement familier avec les 69 millions de dollars qui ont ouvert les yeux sur les «illustrations» NFT de Beeple. Ou les 2,9 millions de dollars pour le premier tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, que vous pouvez facilement voir en ligne: “Il suffit de configurer mon twttr.” Je suppose que vous possédez quelque chose, je ne sais pas trop quoi.

«Le NFT est l’authentification de ce que vous possédez qui est rendue publique pour que tout le monde puisse le voir», explique M. Cuban. Aujourd’hui, «toute provenance est cloisonnée et non publique. Les NFT peuvent changer cela. »

M. Cuban ne savait pas que j’avais fouillé dans NBA Topshot pour un moment fort de la NFT de la star des Mavericks, Luka Dončić. Un NFT cool coûte 120 $. Mais qu’est-ce que c’est? Des frais de transaction de 5%? Encore plus surprenant, les petits caractères indiquent qu’il y a potentiellement 9 999 autres «propriétaires» du même point culminant avec des prix en milliers pour le même NFT.

M. Cuban ajoute: «Tous les prix payés pour les objets de collection de divertissement sont amusants et fonctionnent bien et ils sont plus efficaces que les objets de collection physiques tant que vous êtes bon avec la valeur des objets numériques. Nous apprécions nos photos et notre musique sur nos téléphones. Les collectionneurs apprécient ce qu’ils apprécient et s’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs, les prix augmenteront. » Là encore, c’est peut-être une agitation, comme Elon Musk l’a dit à propos du dogecoin sur «Saturday Night Live».

M. Cuban note ensuite: «Mais ce ne sont que des preuves de concepts. Pas la fin du jeu. » J’ai rapidement répondu par courriel: «OK, j’ai compris. Comme quoi?”

Les vannes s’ouvrent. «Les NFT ne sont qu’une application des contrats intelligents. Pensez aux manuels comme étant des NFT. Vous l’achetez. Utilise le. Revendez-le facilement. Les éditeurs reçoivent des redevances sur chaque vente. Pensez au fonctionnement actuel des stocks. La plupart des gens pensent être propriétaires du stock. Ils détiennent le droit au stock. Il est tenu au nom de la rue. Il est prêté à des shorts et ils ne collectent pas la vigueur sur l’emprunt. Et puis, bien sûr, il y a le début et le paiement du flux de commandes et le fait qu’une part du stock ne confère pas vraiment de droits de propriété réels au détenteur. Si chaque partage ou bloc d’actions était un NFT, tout serait transparent. »

Il a raison. J’ai noté: «J’ai vu que certains utilisent la blockchain pour les prêts hypothécaires. Je suppose qu’eux ou d’autres feront aussi des titres. Alors, quel est ce jeu final? » «Les contrats intelligents sur les blockchains, en particulier Ethereum, sont un énorme changeur de jeu que chaque entreprise utilisera», a-t-il répondu.

«L’assurance météo (Arbol en est un excellent exemple). Avec un contrat intelligent, je vais bientôt pouvoir demander aux Mav d’acheter une assurance météo où, à l’aide d’un contrat intelligent, je choisis les seuils de température et de précipitations et le contrat intelligent vérifie le service météorologique national pour mon code postal ou une autre source de données choisie et ce jour ou cette période si le seuil est atteint, je reçois automatiquement Ethereum déposé sur mon compte.

«Pas différent de l’Internet de 1995 où les gens n’étaient pas tout à fait sûrs, mais ils ont finalement vu l’effet et la valeur du réseau. Les contrats intelligents vont dévorer une grande partie du monde des logiciels en tant que service. »

J’ai continué à insister: «J’ai vu des plaintes concernant les coûts des transactions. Même avec Ethereum. N’est-ce pas encore trop élevé, pour les manuels certes, mais même pour d’autres articles de plus grande valeur? » M. Cuban a répondu: «C’est trop cher. Mais c’est spécifique à Ethereum original. Il y a des changements à venir avec Ethereum 2.0 et des options immédiates avec les améliorations de la couche 2 de nombreuses entreprises. »

J’ai noté que Coinbase, maintenant une entreprise publique, «est très rentable parce que leurs frais sont si élevés mais ce sont les spéculateurs qui paient. La réduction des frais ne favorisera-t-elle pas l’utilisation à long terme? » «Coinbase est le Netscape d’aujourd’hui», a répondu M. Cuban. «Il y aura des options moins chères.»

Je devais juste demander. «Est-ce important si Ethereum est de 3 900 $ ou 39 000 $ ou 390 $ d’ailleurs pour l’avenir que vous envisagez de déployer? Il semble qu’il y ait un décalage entre la façon dont la cryptographie est utilisée pour les contrats intelligents et sa valeur. » M. Cuban a rapidement répondu: “Cela n’a pas d’importance.” Et c’est le cas idéal pour la blockchain. Prix ​​de la crypto? Pas tellement.

Il y a au moins deux points à retenir de cela. Tout d’abord, notez que – dans une discussion sur les cryptos – le bitcoin n’est jamais mentionné. La thèse de «l’or numérique» est-elle toujours valable?