Le vrai problème de l’emploi : combler l’écart de compétences béant chez les jeunes

Il est peu probable que le problème du chômage en Inde s’améliore de sitôt. Dans l’immédiat, le rythme douloureusement lent des vaccinations ainsi que les craintes d’une troisième vague continuent de freiner l’activité économique principalement dans le secteur informel. Mais même en supposant que la troisième vague ne soit pas aussi meurtrière que la deuxième et que le programme de vaccination prenne de l’ampleur, les petites entreprises mettront au moins quelques années à se remettre sur les rails. Même lorsque l’économie est totalement ouverte, la faiblesse de la demande des consommateurs risque de ralentir la reprise des services, qui offrent le maximum d’opportunités d’emploi ; comme on le sait, les services PMI se sont encore contractés, en juillet. Il est inquiétant de constater que de nombreuses petites entreprises pourraient embaucher en plus petit nombre, nuisant aux perspectives des travailleurs du secteur informel. Cette partie de la population, au nombre de 380 millions environ, a été la plus touchée par la pandémie, et c’est pour elle que le gouvernement vient de lancer le portail e-Shram.

Environ 1,65 lakh de travailleurs se sont inscrits le premier jour même dans l’espoir de bénéficier des régimes d’aide sociale des États et du Centre. Une base de données des travailleurs est toujours utile, mais ce qui est vraiment nécessaire en ce moment, c’est une base de données qui enregistre les compétences. Alors même que nous nous efforçons de collecter des données sur les compétences existantes, le besoin de l’heure est une initiative de formation de masse qui facilite la formation principalement via des centres mobiles, mais également via des ateliers physiques ; le modèle qui fonctionne dans chaque district du Jharkhand en est un bon exemple. Les grands groupes d’entreprises peuvent être enrôlés et les CSC peuvent être alignés sur ceux-ci ; les Tatas, par exemple, ont construit une capacité d’environ 20-25 lakh. Les programmes doivent être implantés dans les villages afin que les compétences liées à l’agriculture, à la transformation des aliments et à la chaîne alimentaire soient enseignées. Une plate-forme numérique électronique et un réseau d’emploi urbain-rural aideraient les entreprises à embaucher efficacement en faisant correspondre les capacités.

Alors que l’Inde rurale peut absorber une certaine quantité de main-d’œuvre, l’objectif principal doit être d’amener autant de travailleurs que possible dans le secteur organisé. L’Inde consacre probablement moins de 1 % de son PIB à la qualification alors que même 7 à 8 % sont insuffisants, surtout si l’Inde a de sérieuses ambitions de faire partie de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Aussi, l’employabilité dans un monde numérique prend un tout nouveau sens ; le secteur organisé s’automatise rapidement, limitant les effectifs au strict minimum.

L’Inde, à l’heure actuelle, n’a peut-être pas d’usines qui sont complètement passées à la «fabrication sans éclairage» et sont entièrement automatisées, mais, très bientôt, on peut voir certaines fonctions ou même certains changements qui ne nécessitent aucune intervention manuelle car la technologie prend le relais. Cependant, les initiatives du gouvernement visant à stimuler le secteur manufacturier, telles que les programmes d’initiative liés à la production, devraient absorber la main-d’œuvre. Mais, tournés vers l’avenir, les travailleurs doivent être formés pour être employables dans des secteurs de haute technologie tels que l’espace, les énergies renouvelables, la défense et l’énergie atomique. Beaucoup d’entre eux, parmi les quelque 10 millions de personnes qui ont perdu leur emploi au cours de l’année écoulée, sont relativement jeunes. L’une des raisons pour lesquelles les plus jeunes n’ont pas retrouvé d’emploi est leur manque relatif d’expérience. Il n’est peut-être pas possible de les former pour les secteurs de haute technologie, mais il devrait être possible de les rendre employables dans des secteurs tels que le textile. Bien qu’il puisse sembler qu’il y ait un excès de main-d’œuvre, la main-d’œuvre doit être améliorée afin qu’elle soit utile dans les domaines où elle est nécessaire.

