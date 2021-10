Le vrai revenu des ambassadeurs CoinEx : Remboursement des commissions de parrainage jusqu’à 50%

CoinEx, une plate-forme mondiale de trading de crypto-monnaies, a introduit le programme Ambassador dès 2020. Chez CoinEx, les ambassadeurs peuvent bénéficier de commissions de parrainage allant jusqu’à 50%. Plus un ambassadeur invite d’utilisateurs, plus ils recevront de commissions. Actuellement, le système d’incitation CoinEx de retours de commission de parrainage a une large couverture qui comprend tous les produits et services de la plate-forme. En outre, la bourse a également introduit différents mécanismes de remboursement des commissions pour les ambassadeurs de différents niveaux.

Alors, quel est le niveau de revenu réel des ambassadeurs CoinEx ? Cela vaut-il la peine de participer au programme?

Points clés du programme CoinEx Ambassador

Supposons que vous soyez déjà ambassadeur de CoinEx, en plus de la somme importante des retours de commissions, de quels autres avantages pouvez-vous profiter ? Selon le site CoinEx, qui peut se résumer aux 4 aspects suivants :

Un certificat de mérite officiel et des produits périphériques exclusifs des ambassadeurs CoinEx peuvent partager des ressources avec CoinEx Exchange. Le contenu de haute qualité créé par les ambassadeurs bénéficiera d’une couverture médiatique complète par CoinEx. Les ambassadeurs bénéficieront d’une priorité lors de leur participation aux événements CoinEx à la fois en ligne et hors ligne, avec une entrée VIP automatiquement accordée. CoinEx peut découvrir les nouvelles fonctionnalités avant les autres utilisateurs. CoinEx invite les ambassadeurs à des tests bêta fermés des nouvelles fonctionnalités de CoinEx, leur permettant de participer au processus de développement de produits.

On peut dire que le programme CoinEx Ambassadors est une responsabilisation des utilisateurs par l’échange. Un processus gagnant-gagnant qui implique les leaders communautaires et les KOL (leaders d’opinion), ce qui est l’un des charmes de l’écosystème ouvert CoinEx.

Voyons maintenant les revenus. La principale source de revenus des ambassadeurs CoinEx est le remboursement de la commission de parrainage. Ils reçoivent un remboursement de 50% des commissions de référence pour tous les produits CoinEx, couvrant le trading au comptant, le trading sur marge et les contrats perpétuels, en tenant compte du résultat actuel du trading CoinEx, les ambassadeurs peuvent réaliser des bénéfices importants.

Si vous êtes un KOL avec une certaine influence sur des chaînes comme Twitter, Facebook, YouTube ou des plateformes médiatiques, vous pouvez partager votre lien d’invitation exclusif à CoinEx en l’intégrant dans vos articles, profils, meilleures vidéos, tweets, etc. Une fois qu’un utilisateur ayant des besoins de trading s’inscrit à CoinEx via le lien d’invitation que vous avez partagé et opère sur le marché au comptant ou sur des contrats perpétuels, vous recevrez jusqu’à 50% de la commission de trading payée par l’utilisateur invité. Selon les données du site officiel de CoinEx, les ambassadeurs gagnent un revenu mensuel moyen de 1 200 $ en retours de commissions.

Les niveaux d’ambassadeur dans CoinEx sont progressifs et peuvent également être régressifs, c’est-à-dire que si un ambassadeur ne remplit pas les critères requis pour la qualification de niveau, son niveau d’ambassadeur baissera. Cependant, si l’ambassadeur réussit à accomplir les tâches promotionnelles requises, les avantages de remboursement de commission correspondants lui seront toujours disponibles.

Pour tout ce qui précède, on peut dire que le programme CoinEx Ambassador est plus convivial, leur offrant des avantages tangibles.

À propos de CoinEx

En tant que fournisseur de services d’échange de crypto-monnaie professionnel et mondial, CoinEx a été fondé en décembre 2017. Il s’agit d’une marque filiale du groupe ViaBTC, qui possède l’un des plus grands pools miniers BTC, et est également le plus grand pool de l’industrie minière du monde.

CoinEx prend en charge la négociation de contrats perpétuels, au comptant, sur marge et autres opérations dérivées ; et son service atteint des utilisateurs mondiaux dans près de 100 pays/régions.

Vous pouvez suivre CoinEx sur leurs réseaux sociaux:

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport