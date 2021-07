Le vrai scoop sur ces publicités de jeux de zombies infestant Instagram

Gif : Sanqi Interactive Entertainment / Kotaku

Si vous vous êtes déjà connecté à Twitter, Instagram ou à une autre plate-forme de médias sociaux qui peut suivre vos intérêts ces derniers temps, vous avez probablement vu deux choses. Un, une tonne de nouvelles déprimantes parce que ce n’est que le monde en ce moment. Et deuxièmement, vous avez probablement vu ces publicités étranges pour un jeu de zombie ou autre. Alors que la plupart des gens font probablement défiler ces publicités, peut-être en secouant la tête ou en riant, j’ai décidé d’essayer ces jeux. Ce que j’ai trouvé était tout aussi étrange que les publicités placardées sur Twitter.

Bien qu’il existe de nombreux jeux mobiles sur le thème des zombies, les deux titres que je vois le plus sont State of Survival et Puzzles & Survival. Regardons d’abord l’un des plus étranges. Cette publicité pour Puzzles & Survival met en scène un homme en prison se faisant mordre par un rat zombie. La morsure de ce rongeur fait ensuite de l’homme un zombie, mais pas avant que son compagnon de cellule ne s’échappe.

Dans une autre publicité, cette fois pour State of Survival, une femme dans un ascenseur se fait gifler le cul par une autre femme. Mais les tâtonnements sont imputés à un autre type qui est également dans l’ascenseur avec eux, alors il est giflé en retour. (Au fait, rien de tel ne se produit dans le jeu.)

Si vous n’avez pas vu les publicités ci-dessus, il y a de bonnes chances que vous en ayez vu des variantes. Il y a tellement. Beaucoup. Suite. Bizarre. Zombi. Jeu. Les publicités. Peu d’entre eux ont un sens tout à fait logique et, en fin de compte, rechercher une logique dans ces publicités est une perte de temps aussi importante.

Capture d’écran : Sanqi Interactive Entertainment / Kotaku

Bien que ces deux partagent des publicités similaires et même des noms presque identiques, ce sont des jeux très différents en action. State of Survival et Puzzles & Survival comportent tous deux des mécanismes de construction de base, vous obligeant à mettre à niveau lentement les bâtiments et les fermes pour moudre des ressources afin que vous puissiez éventuellement mettre à niveau votre siège principal. Vous répétez ensuite l’ensemble du processus à nouveau. Là où ils diffèrent, c’est dans ce que vous faites entre les séquences de gestion de ville ennuyeuses et ennuyeuses.

Dans Puzzles & Survival, vous jouez à un jeu de puzzle d’association de tuiles où vous battez des hordes de zombies en faisant glisser des pièces et en faisant de gros combos. Vous avez probablement joué à une variante de cette mécanique à un moment ou à un autre, mais sous une meilleure forme. Cela ne veut pas dire que les jeux doivent toujours être frais ou innovants pour être bons, mais le gameplay de Puzzles & Survival est une corvée majeure. Jouer aux puzzles est pénible car les bruits pendant le jeu sonnent croustillants et se mélangent souvent lors de gros combos. Les zombies, vedettes de l’action, sont à peine animés, même chose pour les animations de puzzle. Et vous devez vous asseoir à travers tous ces désagréments pendant une période prolongée juste pour débloquer des énigmes qui ne sont pas engageantes à jouer. Toutes les incitations à continuer tombent à plat.

State of Survival, en revanche, n’utilise pas d’énigmes. Au lieu de cela, il propose un combat simple et presque sans intervention. Votre escouade de survivants tire sans votre contribution. Tout ce que vous faites est d’activer leurs capacités spéciales limitées lorsqu’ils ont tué suffisamment de morts-vivants pour remplir le compteur. Les jeux inactifs comme AdVenture Capitalist et Cookie Clicker peuvent être amusants, en particulier pour regarder les chiffres grossir. Mais ces jeux sont intelligemment conçus autour de la mécanique d’attente, tandis que State of Survival fait son travail. Lorsque vous utilisez une capacité spéciale, cela ne vaut pas vraiment la peine d’attendre. Les spéciaux semblent également trop puissants, ce qui rend les combats faciles à terminer sans trop de risques d’échec. Le combat mal animé n’est pas amusant à regarder non plus et ne vous récompense qu’avec une quantité pitoyable de ressources qui vous aident à peine à faire une brèche dans la mouture pour débloquer plus de contenu. Il a vieilli au bout d’une vingtaine de minutes.

Capture d’écran : KingsGroup Holdings / Kotaku

D’une certaine manière, les publicités qui font passer le mot sur ces jeux sont brillantes. Il n’y a aucun moyen de faire télécharger un groupe de personnes et de s’occuper de votre imitation de Puzzles & Dragons simplement en utilisant des séquences de gameplay. Au lieu de cela, vous accrochez les gens en créant des cinématiques étranges et des locaux ridicules qui attirent l’attention quels que soient vos goûts.

Bien que vous puissiez faire valoir qu’il s’agit de publicité trompeuse, comme Vice l’a signalé il y a quelques années, la loi n’a pas tout à fait rattrapé les réalités de la publicité pour les jeux mobiles. Dans un rapport ultérieur de NYMag, un développeur d’un jeu différent explique que dans son cas, une équipe complètement distincte crée les publicités, qui visent bien sûr la viralité. Dans ce cas particulier, cependant, bien qu’il existe un écart entre ce que les publicités montrent et ce qu’est réellement le jeu, les personnes qui téléchargent après avoir regardé sont récompensées par une expérience narrative riche qui touche des thèmes matures.

Ce n’est pas ce que vous trouverez dans ces jeux de zombies. Je suppose que la plupart des gens seront probablement soit divertis par les publicités et passeront à autre chose, défileront tout droit ou finiront par désinstaller le jeu même s’ils le font. Mais le modèle décrit dans le rapport Vice indique que la plupart du temps, les jeux mobiles comme celui-ci n’ont pas besoin d’une grande base d’utilisateurs. Ce qu’ils recherchent, ce sont des fans extrêmement dévoués qui sont prêts à laisser tomber beaucoup d’argent, également connus sous le nom de « baleines ». Plus les publicités sont virales, plus il est probable qu’elles atteindront des personnes qui pourraient correspondre à ce groupe démographique.

En action, la plupart des jeux de zombies avec des publicités sauvages sont assez ennuyeux, en termes de gameplay, et se jouent souvent comme des centaines d’autres jeux pour téléphone. Je le sais parce que je joue et aime beaucoup de jeux mobiles. Je suis plutôt sympa de jouer à GEMCRUSHWARSDASHPUZZLE en attendant que la nourriture arrive, par exemple. Mais Zombie Survival et Puzzles & Survival sont rigides et sans âme. Ils se présentent comme si un groupe de robots regardait les jeux gratuits les plus populaires des cinq dernières années, puis crachait quelque chose en fonction de ces tendances. Et en dépit d’essayer d’imiter certains des mécanismes les plus populaires, il n’y a guère de sens que le jeu comprenne ce qui a fait fonctionner les choses en premier lieu.

Là encore, j’ai écrit * vérifie le nombre de mots * plus de 950 mots sur ces jeux de zombies stupides sur Kotaku.com entièrement parce que ces publicités sont tellement dingues. Je dirais que c’est un moyen efficace de faire parler les gens et de jouer à votre jeu en 2021.