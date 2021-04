Le vrai tueur a-t-il été trouvé? ⋆ 10z viral

Trask a-t-elle enfin retrouvé sa femme?

Le mystère entourant le meurtre de Charlie Dale se déroule à un rythme d’escargot, diffusé seulement une ou deux fois par semaine.

Les spoilers de Days of Our Lives pour la semaine du 19/04 au 21 suggèrent que l’hypnotisation de John conduit à une énorme révélation. Mais pourrait-il y avoir une autre tournure?

John semble certainement penser que son «Izzy B» est coupable.

Notre petite fille a époustouflé ce punk. John

Il se souvient que le tireur portait un manteau rouge comme celui de Belle et, sous hypnose, dit à Marlena que leur fille a tiré le coup fatal.

Mais le clip ne montre que John voyant le tireur de l’arrière, et il est possible que quelqu’un d’autre porte le manteau de Belle et une perruque pour donner l’impression qu’ils avaient la couleur de ses cheveux.

Il est possible que quelqu’un essaie d’encadrer Belle, mais qui?

Le suspect le plus probable pour cela est Jan, qui était dans le coma à la fois. Jan se réveiller, tuer Charlie, puis faire semblant d’être inconsciente pour avoir un alibi parfait est exagéré même pour Days of Our Lives!

Mais il est difficile, voire impossible, de croire que Belle, douce et directe, pourrait prétendre croire que Sami était coupable et lui crier dessus pour ses mensonges sur le fait de toucher le pistolet tout en sachant secrètement qu’elle parlait d’elle-même.

La vidéo de spoiler contient également des extraits d’une arnaque si ridicule que Paulina en rit, Brady avouant son amour pour Chloé et Ciara prévoyant de quitter Salem – avec Theo.

Nous avons également douze photos officielles de spoiler NBC ci-dessous, alors faites défiler vers le bas pour savoir ce qui se passe dans vos histoires préférées de Days of Our Lives.

Le meurtrier de Charlie est révélé!

À partir de la vidéo de spoiler, la seule chose révélée est la mémoire de John, mais les téléspectateurs peuvent être au courant de quelque chose que les personnages ne sont pas.

Je ne serais pas surpris si quelqu’un d’autre à Salem avait un flash-back de la mort de Charlie juste au moment où Trask exige l’arrestation de Belle.

Ce serait une excellente touche savonneuse, surtout si cette personne encadre Belle exprès.

Tripp a une surprise touchante pour Steve et Kayla.

Je suis tellement curieux de savoir ce que c’est!

La dernière fois que nous avons vu Tripp, c’était lui et Allie qui cherchaient la tétine de bébé Henry en même temps. La surprise de Tripp pourrait-elle ramener Allie à la maison et la présenter comme sa nouvelle petite amie?

Tripp a également mentionné qu’il étudiait pour un examen de la faculté de médecine. Aurait-il pu décider d’attendre que ce soit fait pour dire à Steve et Kayla qu’il essayait à nouveau de devenir médecin?

Gwen prend une décision concernant son bébé.

Bien que je ne sois pas intéressé par Gwen et son bébé, j’espère qu’elle prendra la bonne décision.

L’idée d’Abigail essayant de la forcer à avorter est dégoûtante.

Bien sûr, garder le bébé dans le seul but de frotter le visage d’Abigail dans le fait que Chad est le papa n’est pas non plus une bonne idée.

Quelle que soit la décision prise par Gwen, cela ne peut-il pas être lié à l’opinion d’Abigail?

Xander informe Chanel qu’elle a commis une erreur de calcul majeure.

La blague est sur Chanel: Alex n’est pas riche, et en fait, est sur le point de se briser.

Selon la vidéo de spoiler, les deux vont résoudre ce problème en exigeant que Paulina leur donne 10 millions de dollars.

Je ne sais pas ce qui leur fait penser qu’elle ferait ça puisqu’elle n’achètera même pas le dîner Chanel. Mais dans tous les cas, je paierais n’importe quelle somme d’argent pour sortir cette histoire idiote de mon écran.

Paulina se tourne vers Lani pour obtenir de l’aide.

Je ne sais pas ce que Lani peut faire à ce sujet. Chanel n’est pas de sa responsabilité, et elle en a assez dans son assiette en tant que nouvelle maman de jumeaux.

J’espère qu’elle encourage Paulina à fixer des limites fermes et à ne plus laisser Chanel la manipuler.

Mais ce serait trop logique pour Days of Our Lives. Quel que soit le conseil que Lani donne, il explose à coup sûr au visage de Paulina.

Abigail a une crise émotionnelle avec Kayla.

Dommage qu’elle ne l’ait pas devant Marlena, qui est une véritable psychiatre.

Le plus souvent, Kayla doit elle-même faire face à de graves problèmes de santé mentale, et elle le bouscule à chaque fois parce que ce n’est pas sa spécialité.

Si seulement Days of Our Lives prenait la santé mentale au sérieux, cela pourrait être une histoire touchante. Au lieu de cela, ces scènes seront probablement un moyen de convaincre les téléspectateurs de se sentir désolés pour Abigail, qui ne mérite pas de pitié pour son mauvais comportement.

Theo interroge Ciara sur leur baiser.

Je suppose que cela tombera dans la catégorie des deux niant que le baiser signifiait quoi que ce soit – jusqu’à ce qu’ils réalisent le contraire.

Ce n’est que sur les feuilletons que les gens s’embrassent juste pour le plaisir et essaient ensuite de se convaincre qu’ils n’avaient aucune raison de le faire!

Quoi qu’il en soit, puisque Ciara projette bientôt de quitter la ville avec Théo, évidemment, ils ne restent pas très longtemps dans la phase «ça n’avait pas de sens».

Ben est choqué d’apprendre que Ciara quitte Salem avec Theo!

Je ne sais pas pourquoi il est choqué.

Le cœur brisé, peut-être, mais cela ne devrait pas être une surprise.

Ciara a crié à chaque occasion qu’elle déteste Ben et ne veut plus jamais le revoir, insistant sur le fait qu’elle ne veut pas se souvenir de son «histoire d’amour» avec Ben et traite Theo comme son seul véritable amour.

Donc, quitter la ville avec lui est la prochaine étape logique, même si cela ne correspond pas aux trois années de sa vie qu’elle refuse de reconnaître.

Brady avoue ses sentiments pour Chloé!

Bien sûr, il le fait.

Tout cela est ridicule. Il n’y avait pas de sentiments jusqu’à ce que Kristen mette des idées dans la tête de Chloé, et maintenant Chloé s’est convaincue qu’elle était amoureuse de Brady, alors il s’est convaincu qu’il était amoureux d’elle.

Cela pourrait être convaincant s’il y avait une raison de croire que c’était réel, mais ce n’est pas le cas, et cela donne l’impression d’être un drame fabriqué dans le but de rendre Kristen encore plus exagérée.

Lucas raconte un mensonge pour faire des incursions avec Chloé.

Je ne peux pas imaginer quel mensonge il dirait qui convaincrait Chloé de lui donner une troisième chance d’être amoureux d’elle quand Brady JUST a admis avoir les sentiments qu’elle veut qu’il ait.

Bien sûr, le plus gros mensonge de tous est que Sami et lui ne sont pas follement amoureux l’un de l’autre.

Tout le monde semble s’en rendre compte sauf les écrivains, qui continuent d’insister sur cette absurdité d’EJ.

Alex et Chanel font équipe pour arnaquer Paulina.

Ouais, Paulina ne vous donne pas 10 millions de dollars.

Si elle a même accès à ce genre d’argent, elle DEVRAIT l’investir dans son rêve de soutenir la diversité dans la propriété d’une entreprise à Salem, et non de sauver sa fille égoïste d’une nuit de stupidité ivre.

Si Chanel et Xander veulent rester ensemble, c’est leur affaire, et Paulina ne devrait pas céder à l’extorsion pour sortir Chanel de cela.

Gabi est bouleversée lorsqu’elle apprend les plans de Jake.

Jake va probablement prévoir de proposer à Kate.

Pourquoi Gabi devrait-elle s’en soucier? Sa dernière fausse relation a conduit à un véritable amour, donc sa relation basée sur la vengeance avec Philip pourrait aller dans ce sens si elle le permettait.

Et je n’attends PAS avec impatience un autre barrage d’insultes liées à l’âge venant de la bouche de Gabi à ce sujet non plus!

