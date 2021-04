Ondulation (XRP)

Le Wall Street Journal blâme la SEC pour avoir rendu des “ décisions incohérentes ” dans le procès Ripple

La Securities and Exchanges Commission (SEC) des États-Unis sème la confusion dans l’industrie de la cryptographie avec des décisions et un traitement incohérents du procès Ripple, un éditorial du Wall Street Journal lu mardi.

Le comité de rédaction du WSJ blâme la SEC d’avoir adopté une approche «incohérente» dans le traitement du procès Ripple, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur la réglementation de la cryptographie. La SEC a intenté une action en justice contre Ripple et ses dirigeants pour son émission présumée de 1,3 milliard de dollars de jetons XRP en tant que titres non enregistrés.

Le WSJ a cependant critiqué le traitement de l’affaire Ripple-SEC affirmant que les régulateurs «créent un danger» pour les utilisateurs de crypto au détail avec leur approche de l’affaire Ripple. Selon l’article, le régulateur fournit des «incohérences dans le traitement du XRP en tant que sécurité» tout en donnant un laissez-passer à d’autres crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum. Le message du WSJ se lit comme suit:

«La SEC pense que le bitcoin et l’éther ne sont pas des titres, en partie parce que leurs développeurs ne profitent pas de leur vente.» «Mais ces exemptions ont été annoncées dans les déclarations de l’ancien président de la SEC, Jay Clayton, en 2019 et 2020, sans aucune réglementation formelle.»

Ripple a déjà fait valoir que XRP se compare à Bitcoin et Ethereum, mais la SEC n’a encore considéré aucun d’entre eux comme une sécurité. La société blockchain a reçu le feu vert dans son cas avec la SEC lorsque la juge Sarah Netburn lui a accordé l’accès à la communication interne sur la façon dont elle a déterminé XRP comme une sécurité.

Avec Bitcoin et Ether considérés comme des non-titres, Ripple pourrait être décroché si les communications internes ne sont pas claires sur la façon dont elles déterminent quels cryptos sont des titres et lesquels ne le sont pas. BTC 2,61% Bitcoin / USD BTC USD 57 021,67 USD

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.