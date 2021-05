Le Wall Street Journal fait la promotion d’un article exigeant des passeports de vaccins pour rendre les compagnies aériennes heureuses ⋆ .

Le Wall Street Journal paie Twitter pour promouvoir un article décrivant le besoin de passeports vaccinaux pour plaire aux compagnies aériennes, qui sont apparemment trompées par un grand nombre de passagers présentant des preuves falsifiées d’avoir reçu l’un des vaccins controversés COVID-19.

Dans un article promu sur Twitter, le Wall Street Journal déclare que «les compagnies aériennes luttent contre un fléau de passagers voyageant avec des certificats de santé COVID-19 falsifiés, avec des résultats de test faciles à manipuler. À cause de cela, des cartes de vaccins pourraient arriver. » Dans l’article, il devient clair que les «cartes vaccinales» décrites par le Washington Post sont les passeports vaccinaux méfiants et souvent interdits proposés par l’administration Biden.

L’article, daté du 13 avril 2021, est intitulé «Les faux certificats Covid-19 frappent les compagnies aériennes, qui doivent maintenant les contrôler». L’article plaide pour que les passeports universels COVID-19 plaisent aux compagnies aériennes, qui à leur tour doivent plaire aux gouvernements internationaux qui exigent une preuve de vaccination ou une preuve que les individus n’ont pas le COVID-19 avant d’entrer dans les vols. Selon le Wall Street Journal, cela constitue un besoin pour les passeports vaccinaux hautement partisans et extrêmement controversés.

«Les compagnies aériennes font pression pour obtenir des laissez-passer de santé numériques qui peuvent stocker les certificats de vaccination et les résultats du Covid-19 et des tests d’anticorps», révèle l’article. «L’industrie affirme que cela facilitera le suivi de la véracité des documents et évitera d’avoir à les vérifier physiquement dans les aéroports. Mais même ce type de système «n’empêchera pas les gens d’essayer toujours d’apporter des certificats frauduleux», a déclaré Akbar Al Baker, directeur général de Qatar Airways Ltd. »

Auparavant, le Washington Post avait révélé que le régime Biden travaillait avec les grandes entreprises du secteur privé pour développer un passeport numérique pour les vaccins qui doit être présenté sur les smartphones. Le Post explique que Biden et son entourage veulent que les passeports vaccinaux soient entièrement gérés par le secteur privé, utilisant de grandes entreprises pour forcer les citoyens privés à s’engager dans leur système de suivi afin de participer à l’économie moderne, plutôt que d’utiliser la force. gouvernement fédéral.

«Les passeports devraient être gratuits et disponibles via des applications pour smartphones», a rapporté le Post en mars. «Ce qui pourrait afficher un code scannable similaire à une carte d’embarquement d’une compagnie aérienne. Les Américains sans accès à un smartphone devraient pouvoir imprimer les passeports, ont déclaré les développeurs. ” Le journal d’extrême gauche a ajouté: «Il existe des preuves que les passeports vaccinaux pourraient motiver les Américains sceptiques à se faire vacciner. Plusieurs participants hésitants à la vaccination à un récent groupe de discussion d’électeurs de Trump dirigé par le sondeur Frank Luntz ont suggéré que leur désir de voir la famille, de partir en vacances et de reprendre d’autres aspects de la vie quotidienne a dépassé la peur des coups de feu, en particulier si les agences de voyage et d’autres ont décidé d’exiger preuve de vaccination. »

La couverture du National File du programme de passeport vaccinal a conduit de nombreux États républicains à interdire leur utilisation, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, publiant presque immédiatement un décret à cet effet. Peu de temps après, la législature de Floride a adopté un projet de loi interdisant aux entreprises privées d’exiger des passeports vaccinaux COVID-19 dans l’État, qui a été rapidement signé par DeSantis.