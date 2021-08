Le Wall Street Journal prouve qu’il ne comprend pas l’or ⋆ 10z viral

in

par John Rubino, effondrement du dollar :

Les bugs de l’or ne devraient jamais supposer que la communauté des investisseurs traditionnels comprend réellement la finance. Cela inclut le Wall Street Journal, qui a récemment publié un article (L’or comme couverture contre l’inflation : ce que les 50 dernières années nous enseignent) prétendant montrer que l’or ne protège pas contre une devise qui se déprécie.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’article commence par quelques sous-titres…

À l’occasion de l’anniversaire du déchaînement du métal par Nixon, les partisans de l’or pourraient être déçus par le record Les investisseurs pensent souvent que l’or est la réponse à l’inflation. Ce n’est pas si simple, comme l’ont montré les 50 dernières années.

… puis tente de prouver ces points graphiquement avec un graphique comparant l’or aux actions et aux obligations :

Sa conclusion ? Presque tout a augmenté depuis que les États-Unis ont abandonné l’étalon-or en 1971, et les choses qui ont le plus augmenté – les actions – sont par définition les meilleures « couvertures contre l’inflation », tandis que les obligations sont à peu près aussi bonnes que l’or.

Alors qu’est-ce qui ne va pas avec cet argument ? En termes simples, l’or n’est pas un « investissement ». C’est de l’argent. Vous ne le possédez pas à la place des actions Amazon ou des obligations du Trésor, vous le possédez à la place des dollars qui pourraient autrement être dans votre poche, votre compte bancaire ou sous votre matelas. Voici une image aussi nette que la précédente est obscure.



Deux piles de dollars et de pièces de monnaie. Celui de droite est le montant qui était nécessaire pour acheter une once d’or en 1920. L’autre pile massive est le nombre de dollars qu’il faut pour acheter une once d’or aujourd’hui. Résultat : l’or a protégé le pouvoir d’achat de ses propriétaires tandis que le dollar s’est déprécié jusqu’à l’oubli. C’est la définition de « couverture contre l’inflation ».

Lire la suite @ DollarCollapse.com