Le Warm Home Discount Scheme est désormais disponible auprès de plusieurs fournisseurs d’énergie britanniques

in

Un certain nombre de fournisseurs d’énergie britanniques ont ouvert les inscriptions et les demandes tôt pour le Warm Home Discount Scheme (WHDS).

Le programme – qui peut être utilisé pour réduire de 140 £ vos factures d’énergie d’hiver – devait ouvrir officiellement le 18 octobre 2021, mais selon les rapports, il existe désormais des possibilités de s’inscrire et de postuler auprès de nombreux fournisseurs d’énergie britanniques.

Actuellement, ces fournisseurs comprennent E.ON, Scottish Power, British Gas, EDF, Bulb et Octopus Energy, mais beaucoup d’autres devraient suivre sous peu. Les consommateurs sont encouragés à vérifier auprès de leurs fournisseurs dès maintenant pour voir s’ils peuvent obtenir la remise, car la fenêtre de qualification pour le programme n’est disponible que pour une durée limitée.

Qui est éligible au programme de remise Warm Home ?

Les directives officielles du gouvernement indiquent qu’il existe deux manières de se qualifier pour le WHDS :

Si vous obtenez l’élément de crédit de garantie du crédit de pension – connu sous le nom de « groupe de base ».

Si vous avez un faible revenu et répondez aux critères de votre fournisseur d’énergie pour le programme – connu sous le nom de « groupe plus large ».

Si vous répondez aux critères du «groupe de base», vous devriez recevoir une lettre entre octobre et décembre 2021 vous indiquant comment obtenir la réduction si vous êtes admissible – et elle vous expliquera si vous devez également appeler une ligne d’assistance d’ici le 28 février 2022 pour confirmer vos coordonnées. Après cela, votre fournisseur devra appliquer la remise sur votre facture avant le 31 mars 2022.

Vous pouvez être éligible au «groupe plus large» si vous avez un revenu inférieur, vous bénéficiez de certaines prestations en fonction des ressources et si votre fournisseur particulier a adhéré à la WHDS. Si un ou plusieurs d’entre eux sont applicables, vous devrez passer par votre fournisseur pour voir si vous pouvez vous inscrire et postuler.

Comme mentionné précédemment, la fenêtre de candidature est différente pour chaque fournisseur et limitée à une période de temps définie par eux. De plus, le nombre de remises qu’un fournisseur peut offrir à ses clients est limité, il vaut donc la peine d’essayer de les contacter dès que possible.

Plus de façons d’économiser sur vos factures d’énergie

Le potentiel de réduction de vos factures d’énergie en hiver vaut certainement la peine d’être poursuivi, en particulier avec l’annonce récente qu’à partir d’octobre de cette année, le nouveau plafonnement des prix d’Ofgem verra le coût de nombreuses factures d’énergie augmenter jusqu’à 153 £ par an.

Cela étant dit, il existe d’autres façons d’économiser sur vos coûts de gaz et d’électricité. L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est d’effectuer une comparaison d’énergie en ligne et de passer à une offre meilleure et moins chère.

Vous pourriez potentiellement économiser des centaines d’euros sur vos factures d’énergie et obtenir un meilleur tarif adapté à votre utilisation. Avec un service de comparaison d’énergie, vous pourrez voir les meilleures offres d’énergie près de chez vous en ce moment, quelles entreprises sont considérées comme les meilleurs fournisseurs d’énergie sur le marché, quelles sont les différentes caractéristiques tarifaires proposées et combien vous pouvez économiser en changeant .

Le processus ne prend que quelques minutes et tout ce que vous devez fournir sont des détails de base sur vous et votre consommation d’énergie, puis le service de comparaison pourra vous aider à trier et à passer à un nouveau fournisseur.

Trouvez la meilleure offre énergétique pour votre maison

TechRadar s’est associé à MoneySupermarket pour vous aider à trouver les meilleures offres énergétiques dans votre région. Notre outil de comparaison d’énergie prend moins de cinq minutes à utiliser et pourrait vous faire économiser des centaines sur vos factures d’énergie. Économisez de l’argent maintenant