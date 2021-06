Le Washington Post avoue une erreur sur l’histoire de la collusion avec la Russie .

Ce n’est pas un aveu explicite d’erreur, bien sûr, mais considérez cette ligne qui apparaît bien dans un rapport sur la rencontre de Joe Biden avec Vladimir Poutine : « Les grands espoirs de Poutine pour Trump n’ont pas donné grand-chose à Moscou.

Comment cela peut-il être ? Le Post, les démocrates et plus d’un certain nombre de Never Trumpers nous ont dit que Trump était de connivence avec Poutine. Si cela avait été vrai, Trump aurait livré pour Moscou ou aurait été dénoncé par l’équipe de Poutine pour ne pas avoir respecté le (présumé) contrat corrompu.

La réalité évidente est que Trump ne devait rien à Poutine et que Poutine n’avait rien sur Trump. L’histoire de collusion qui a dominé la couverture médiatique de Trump pendant la première moitié de sa présidence et a été la pièce maîtresse de l’opposition des démocrates à lui était un “canular”, comme Trump l’a toujours dit.

Qu’a livré Trump à Moscou ? Sanctions, résistance à Nord Stream 2 et aide militaire à l’Ukraine – une aide mortelle, pas seulement les couvertures et les plats préparés fournis par Obama.

Oh oui, Trump a également exprimé son scepticisme quant aux affirmations selon lesquelles la Russie serait intervenue dans les élections de 2016. Le Post le souligne dans son rapport.

Mais ce n’était pas une faveur pour Poutine. L’autocrate russe, qui aspire avant tout à la perception de la force et de l’influence, aimerait que le monde pense qu’il est assez puissant pour influencer une course présidentielle américaine.

En tout état de cause, les expressions de scepticisme de Trump n’avaient rien à voir avec la collusion. Trump ne voulait tout simplement pas que les gens pensent que sa victoire de 2016 devait quoi que ce soit à l’aide d’étrangers (et il n’y a aucune bonne raison de le croire).

L’aveu d’erreur du Post sur Trump est une ligne jetable. L’article lui-même concerne, comme je l’ai dit, la réunion Poutine-Biden.

Et là aussi, la poste fait un aveu contre les intérêts. La journaliste Robyn Dixon dit que Poutine « est rentré chez lui [from the meeting] avec presque tout ce qu’il voulait. Dmitri Trenin, directeur du Carnegie Moscow Center, va plus loin. Il a déclaré au Post que Poutine « a obtenu tout ce pour quoi il était venu ».

Imagine ça. Trump n’a pratiquement rien donné à Poutine. Jusqu’à présent, Biden a donné au patron russe à peu près tout ce qu’il voulait.

Que voulait Poutine ? Selon le Post, il voulait avant tout le respect.

Il l’a eu. Comme le dit le Post, Biden a reconnu Poutine comme le leader de l’une des deux puissances nucléaires du monde et l’homme sans qui la sécurité mondiale ne va nulle part.

Poutine s’en est vanté. Lors d’une conférence de presse post-sommet, il a noté que sa rencontre avec Biden avait duré près de deux heures, ajoutant que “ce ne sont pas tous les dirigeants mondiaux qui reçoivent autant d’attention”.

Le Post cite deux domaines politiques pour lesquels Poutine semble avoir obtenu ce qu’il voulait. Premièrement, la reconnaissance de sa « ligne rouge » contre l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Deuxièmement, un accord pour discuter des règles sur la cybersécurité internationale.

Le Post ne mentionne pas deux autres choses importantes que Biden a données à Poutine avant le sommet. Premièrement, aucune sanction concernant Nord Stream 2. Deuxièmement, aucune disposition pour le moment de l’aide militaire à l’Ukraine autorisée par le Congrès.

Pas mal. Motifs pour les démocrates de destituer, si Trump avait fait ces concessions.

Avant Trump, ce sont les démocrates qui ont ouvertement adopté une attitude douce vis-à-vis de la Russie. Rappelez-vous comment Barack Obama a ridiculisé Mitt Romney pour avoir mis en garde contre la menace que Poutine faisait peser sur la sécurité internationale.

Avec la montée en puissance de Trump, les démocrates ont soudainement parlé d’une ligne dure à l’égard de la Russie, mais c’était pour le spectacle. C’était assez clair à l’époque et c’est évident maintenant.

Pour paraphraser la dénigrement de Romney par Obama lors de leur deuxième débat : « 2009-2017 appelle maintenant à demander le retour de sa politique russe. »