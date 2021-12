Le Washington Post déchiré après avoir rendu compte d’une enquête sur les soldats de la Seconde Guerre mondiale : « Vos grands-parents sont annulés »

Les gros titres des médias le 22 décembre

Les critiques ont visé le Washington Post mercredi pour avoir affirmé que les « opinions dures » trouvées dans une enquête menée par l’armée américaine au milieu de la Seconde Guerre mondiale allaient à l’encontre de « l’image saine » de la « plus grande génération ».

Selon The Post, un projet en ligne de Virginia Tech a conduit à la découverte de 65 000 pages d’enquêtes de l’armée aux Archives nationales, qui comprenaient des vues non censurées de soldats servant en temps de guerre et abordaient des sujets tels que la race, les femmes servant dans les forces armées, l’homosexualité et la guerre elle-même.

« Ces opinions dures, et d’autres, de l’armée séparée de la Seconde Guerre mondiale, émergent dans un nouveau projet à Virginia Tech qui présente les résultats non censurés de dizaines d’enquêtes sur le service administré aux soldats pendant la guerre », lit-on dans l’article du Post.

« Une grande partie du matériel est mis sur Internet pour la première fois, et une grande partie va à l’encontre de l’image saine de la ‘plus grande génération’ de la guerre », a-t-il ajouté.

L’article citait ensuite certains des points de vue des soldats interrogés, dont certains étaient en désaccord avec l’intégration potentielle de l’armée sur la base de la race, la désapprobation des femmes servant dans le Women’s Army Corps (WACS), un soldat désemparé qui identifiés comme homosexuels et semblaient contrariés d’avoir été enrôlés dans l’armée, et les soldats noirs contrariés d’être traités différemment des autres soldats.

Les critiques se sont tournés vers les médias sociaux pour faire exploser le cadrage des sondages par The Post, certains remettant en question le désir de voir les gens dans les années 1940 à travers une lentille du 21e siècle, et d’autres suggérant qu’il y avait maintenant un effort continu pour annuler les grands-parents de certains Américains.

« On dirait qu’il est temps de renverser certaines statues et monuments de la Seconde Guerre mondiale », a écrit en plaisantant un critique, faisant apparemment référence aux efforts de la gauche pour retirer les statues d’autres personnages historiques américains.

D’autres critiques ont noté les réalisations des soldats participant aux sondages, malgré leurs points de vue, tels que la défaite de l’Allemagne sous contrôle nazi et de l’Empire du Japon.

