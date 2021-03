Le Washington Post est un organe de propagande pour la guerre ⋆ .

par Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts:

Le Washington Post a longtemps été considéré comme un atout de la CIA. Cela ne veut pas dire que oui, mais que ce soit le cas ou non, le Washington Post se comporte comme un seul.

Considérez son éditorial du 26 mars. Le Washington Post défend Alexei Navalny, «un esprit irrépressible» qui tente de sauver la Russie de la corruption et de la dictature de Poutine, bien qu’il soit «dans la ligne de mire de M. Poutine» (remarquez «M.», pas «le président») et survit à la tentative des services de sécurité russes pour le tuer avec un agent neurotoxique mortel.

Le Washington Post décrit Navalny comme enfermé dans une «prison notoire sur des accusations forgées de toutes pièces, souffrant d’une maladie» (prétendument négligée par les autorités, bien sûr), d’une mauvaise alimentation et de torture. Le Washington Post avertit le Kremlin de ne pas organiser la mort de Navalny par manque de soins médicaux.

Le Washington Post, en grande tenue de propagande, est trop déterminé à diaboliser le président Poutine pour remarquer que Navalny – malgré la litanie des mauvaises intentions du Post contre lui – a un accès complet à la presse à qui exprimer ses affirmations de propagande. Le Washington Post est toujours victime d’ignorance des faits, car le Washington Post ne croit pas aux faits. Les faits entravent la propagande et le Washington Post est un organe de propagande de l’establishment au pouvoir.

Qui est Alexei Navalny, annoncé par les presstituts occidentaux comme le champion opprimé de la démocratie russe? C’est un homme financé par l’Occident qui bénéficie du soutien de 2% de la population russe. Parce qu’il n’a aucune conséquence politique, il s’en tire à la légère pour ses infractions pénales.

Par exemple, en 2014, Navalny a été reconnu coupable de fraude et de détournement de fonds d’une entreprise française de cosmétiques et d’une entreprise de bois publique russe. Il a reçu une peine de 3,5 ans pour le premier crime et une peine de 5 ans pour le second. Sa peine a été suspendue à la condition qu’il respecte les conditions de sa probation et se présente régulièrement à la police. Navalny a refusé de le faire malgré des avertissements répétés. En d’autres termes, pour se faire une victime à des fins de propagande anti-Poutine, Navalny a forcé le système judiciaire à l’emprisonner.

Le Washington Post, comme le New York Times, CNN et NPR, est incapable de rapporter quoi que ce soit avec précision ou honnêteté. Ce sont strictement des organisations de propagande au service des agendas de l’establishment. Si vous voulez connaître les faits réels de l’histoire de Navalny, vous pouvez les lire ici: https://www.unz.com/article/the-case-of-alexei-navalny/

Veuillez noter que le sordide Washington Post, plein de «préoccupation» pour un criminel russe condamné qui est traité avec des gants d’enfant par les autorités russes, n’a pas un mot en faveur de son collègue journaliste Julian Assange, qui est en effet détenu sans inculpation dans un Prison britannique sous des conditions de torture sur ordre de Washington. Il n’y a rien de légal dans le confinement d’Assange par les «deux grandes démocraties». Julian Assange échangerait-il volontiers des places avec Navalny? Vous pouvez parier votre vie qu’il le ferait.

