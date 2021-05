Le Washington Post fait une autre grande “ correction ”, cette fois à propos de Rudy Giuliani – RedState ⋆ .

N’est-il pas étrange que ces «erreurs» vont toujours dans un sens?

Le Washington Post a fait une autre correction majeure aujourd’hui, cette fois impliquant Rudy Giuliani et le FBI. Plus tôt dans la semaine, le FBI a fait une descente dans l’appartement de Giuliani, apparemment dans le cadre d’une enquête visant à le faire évoquer des accusations du FARA (une loi qui semble être appliquée uniquement à l’égard des républicains). Cela se rapporte à son travail précédent en Ukraine, où il a découvert la corruption dans la famille Biden. D’une manière ou d’une autre, le DOJ pense que cela fait de lui un agent étranger.

(En relation avec Jen Psaki Gaslights abondamment lorsqu’on l’interroge sur le raid de Rudy Giuliani)

Le Post avait initialement rapporté que Giuliani avait été «informé» par le FBI qu’il faisait partie d’une opération d’influence russe. Maintenant, le Post a rétracté cette déclaration.

NOUVEAU: le Washington Post se rétracte en affirmant que Rudy Giuliani et OANN ont reçu des avertissements du FBI pic.twitter.com/w6yUfLGFbR – Breaking911 (@ Breaking911) 1er mai 2021

Cette affirmation originale du Post visait évidemment à donner l’impression que Giuliani avait été dupé dans la recherche de saleté sur les Bidens, puis a continué à travailler avec la Russie après que le FBI lui ait fait savoir ce qui se passait. C’est un jeu de «collusion» typique que nous avons vu à maintes reprises dans la presse grand public via des sources anonymes, comprenant généralement des allégations de contacts et / ou de connaissances que les gens n’avaient pas réellement.

Comment foutez-vous ça? De plus, comment continuez-vous à bousiller autant et à ne pas exposer les sources qui vous induisent en erreur? Nous connaissons les réponses à ces questions. Le Post est un chiffon partisan qui existe pour attaquer les républicains et quiconque se trouve dans l’orbite des républicains.

De plus, c’est encore un autre œil au beurre noir sur le FBI / DOJ, à mon avis. Le raid a été divulgué immédiatement au New York Times, et bien que je ne puisse pas prouver que la fuite provenait de ces agences, il est très probable que ce soit le cas, et ces fuites continuent de se produire (toujours dans une direction). À quand remonte la dernière fois que nous avons eu une fuite sur l’enquête Hunter Biden? Cependant, tout ce qui concerne un républicain sera dans un journal de gauche à la tombée de la nuit.

Que ce soit un autre point de données pour le prochain président républicain. Il ou elle peut réellement nettoyer la maison – ou ils subiront les mêmes abus que ceux que nous avons vu se produire au cours des cinq dernières années. Ces apparatchiks corrompus du gouvernement ne vont pas s’arrêter, peu importe qui se met en travers de leur chemin.