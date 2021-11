Le Washington Post rapporte l’énergie démoniaque derrière la guerre culturelle de la gauche

Un profil sur le thème d’Halloween d’une «sorcière adolescente» dans le Washington Post ce week-end se lit étonnamment comme une affirmation à l’envers de la Bible et du christianisme. Il relie ouvertement la dysphorie de genre à l’expérimentation occulte, et à la fois avec des jeunes non supervisés qui s’enfoncent profondément dans les terriers de lapins des médias sociaux.

J’ai écrit en juillet à propos d’un autre profil explorant comment TikTok promeut de multiples troubles de la personnalité qui se rapprochent de la possession démoniaque. L’article du Washington Post renforce également les liens entre la confusion des genres et le démoniaque, immédiatement en notant que le sujet du profil Viv Bennett « s’identifie comme non binaire et utilise des pronoms eux/eux ».

Comme je l’ai noté en juillet, l’utilisation de pronoms pluriels pour un seul individu est étrangement considérée à la lumière de l’une des représentations bibliques du Christ chassant les démons. Lorsqu’il s’adressa à lui, ce possédé parla aussi de lui-même au pluriel : « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux.

Cela ne s’arrête pas là. L’article de WaPo affirme également que les sorcières, médiums et autres consorts potentiels avec de faux dieux et démons soutiennent fortement la politique de gauche. Les plus mentionnés ne sont pas une surprise pour quiconque y prête attention : sacrifices d’enfants, mutilations d’enfants, automutilations rituelles et abus sexuels. Ou, en d’autres termes, l’avortement et l’activisme LGBT. Voici le poste :

Bien que Bennett publie principalement des articles encourageants et pratiques dans les médias, ils [sic] sont également d’accord avec certaines sorcières qui estiment que l’étiquette oblige les praticiens à être politiquement francs, y compris sur les questions concernant l’environnement et les droits des minorités sexuelles et de genre. Bennett a organisé une collecte de fonds avec plusieurs autres praticiens de l’occultisme cette semaine au profit des femmes cherchant à avorter au Texas, qui vient d’adopter une loi très restrictive obligeant les gens à poursuivre la procédure hors de l’État. Bennett et d’autres tiendront des cours et des conférences moyennant des frais, les bénéfices étant reversés au Fonds Lilith.

Selon Wikipédia, Lilith est « une figure démoniaque de la mythologie judaïque, soi-disant la démone primordiale. … Les commentateurs et les interprètes envisagent souvent la figure de Lilith comme un dangereux démon de la nuit, qui est sexuellement dévergondé et qui vole des bébés dans l’obscurité. Le Lilith Fund est une organisation basée au Texas qui paie pour les avortements. « Grâce à l’organisation et à la construction de mouvements, nous favorisons une culture positive autour de l’avortement », a déclaré la tenue sur son site Web.

Ce n’est pas vraiment une surprise qu’une sorcière autoproclamée soutienne le sacrifice d’enfants, bien qu’il soit un peu surprenant que le Post et la sorcière soient si ouverts à ce sujet. Pourquoi cela, laissons ouvert à la spéculation.

Le Post dit que cette sorcière, comme de nombreux autres praticiens occultes contemporains, soutient également les mutilations d’enfants et les abus sexuels (des descriptions précises de ce que signifie l’idéologie transgenre dans la vie réelle). Comme c’est parfaitement sorcier, et aujourd’hui complètement intégré, comme le souligne la publicité Halloween Twix 2021.

Une sorcière jette un sort pour faire disparaître un enfant, ils ne le cachent même plus. pic.twitter.com/VfvXoxJ2Jj – Cernovich (@Cernovich) 27 octobre 2021

Bien qu’ils soient décrits avec bienveillance comme cherchant le « pardon », le « pouvoir spirituel » et la « paix », ces praticiens de la sorcellerie détestent quelque chose : les chrétiens. Encore une fois, un peu sur le nez, n’est-ce pas ?

« Bennett est généralement sans jugement et nuancé, mais si un sujet touche le manque de respect des personnes LGBTQ ou la critique chrétienne d’autres spiritualités, un avantage peut émerger », écrit la journaliste religieuse du Washington Post Michelle Boorstein dans le profil. Fascinant – et, encore une fois, quelque chose qui reflète exactement ce que la Bible dit sur les réalités spirituelles.

Dans les tweets accompagnant l’article, Boorstein a encore une fois souligné que «l’activisme politique est un élément clé de la sorcellerie pour de nombreux praticiens, en particulier autour de l’environnement, de l’égalité LGBTQ et souvent de la pauvreté, des droits du travail et d’autres causes de gauche. … Les sorcières d’aujourd’hui discutent en profondeur des questions d’identité, d’appropriation, de genre et de colonisation.

Et comme avec la société en général, les sorcières d’aujourd’hui discutent en profondeur des questions d’identité, d’appropriation, de genre et de colonisation. La sorcellerie peut signifier puiser dans un aspect de votre propre héritage ou d’un autre, mais les sorcières débattent de ce qui est approprié par rapport à une pratique « fermée » 7/9 – Michelle Boorstein (@mboorstein) 28 octobre 2021

C’est un peu choquant à quel point les sorcières et le Washington Post sont ouverts à décrire les liens entre leur sorcellerie et la guerre culturelle de la gauche. Cela met une perle sur quelque chose que je réfléchis depuis longtemps, que ce qui est décrit comme une fracture politique et culturelle a vraiment des racines beaucoup plus profondes. Notre division est spirituelle.

C’est aussi tout simplement biblique. La Bible déclare catégoriquement : “ Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de cet âge, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes.

La guerre des cultures ne concerne pas la couleur de la peau, la situation géographique, l’ascendance, le niveau de revenu ou toute autre chose relativement superficielle, mais nos cœurs, nos allégeances spirituelles. Cette guerre va jusqu’au plus profond de nos êtres et de l’univers. Cela se caractérise par le fait de reconnaître ou non une autorité sur soi, telle que l’existence d’une vérité objective, des vérités qui sont vraies pour toutes les personnes à tout moment, quels que soient leurs sentiments ou leur « expérience ». Car c’est cela l’adoration : une reconnaissance que l’on est sous une autorité.

Pour les chrétiens, cette autorité est le Christ lui-même, qui est la Parole de Dieu. Pour les satanistes – et maintenant les gauchistes plus largement – cette autorité est le Soi. Dans la littérature comme dans la religion, Lucifer se définit en niant toute autorité autre que la sienne. Alors que Jésus était défini par sa soumission à Dieu le Père, Lucifer était défini par sa rébellion contre Dieu le Père.

Cela revient également à plusieurs reprises dans le profil du Washington Post. Dans une autre section, Boorstein écrit : « De nombreux jeunes Américains sont des chercheurs spirituels, c’est juste que les endroits où ils recherchent la crainte et les vérités supérieures ne sont pas nécessairement des institutions ou des écritures, mais de plus en plus dans la nature et en eux-mêmes.

Boorstein montre également la sorcière «non binaire» Bennet et un ami «païen de Floride» le reconnaissant explicitement dans un podcast qu’ils hébergent.

Tous deux expliquent dans l’épisode leurs chemins spirituels, y compris ce qu’ils qualifient d’expériences fortement négatives avec la religion conservatrice, en particulier autour de règles strictes et d’enseignements anti-LGBTQ. … « Personne ne suit le même chemin. Même si tout le monde avait la même tradition, chacun le fera à sa manière », déclare [Bennet’s fellow podcast host] Cuna, qui est né dans une famille catholique cubaine. «Il y aura une déviation enracinée dans nos propres vérités. Parce que c’est honnêtement ce qui compte dans tout ça : revenir à nous-mêmes. « Absolument, dit Bennett.

Ce n’est pas seulement classiquement Satan, mais aussi une représentation classiquement chrétienne du rejet du vrai Dieu. Tout comme la Bible le fait donc, Boorstein relie ouvertement le rejet de Dieu par ces sorcières avec le rejet de ses distinctions créées entre les deux sexes et les objectifs qui en résultent.

Les jeunes américains en particulier sont en train de réorganiser le langage mystique et les rituels anciens pour leur monde fluide, à écrire mes propres règles et digne d’être installé. Comme Bennett, de nombreux autres adolescents discutant de la sorcellerie ces jours-ci sur les réseaux sociaux – le hashtag #witchtok sur le site destiné aux jeunes TikTok a 19,4 milliards de vues – recherchent une pratique personnalisée qui puise dans leur propre pouvoir spirituel et leur identité et se sente authentique.

Même si l’on met la Bible de côté, pour quiconque a lu des représentations du démoniaque dans des œuvres intemporelles telles que « l’Enfer » de Dante, le Méphistophélès de « Faust » et « La lettre écarlate », tout cela s’intègre toujours parfaitement. de nier Dieu, c’est s’élever à sa place — tout comme Satan.

Non seulement ces sorcières en sont pleinement conscientes, mais elles nous disent que leur rejet démoniaque de tout Dieu, mais elles-mêmes correspondent parfaitement à la gauche politique d’aujourd’hui. C’est pourquoi le projet de gauche cherche, par exemple, à renverser une Constitution et une société fondées sur la loi naturelle, qui insiste sur le fait que les humains ne peuvent trouver le vrai bonheur qu’en vivant en harmonie et en se soumettant à l’ordre créé.

La guerre culturelle de la gauche est en fait une guerre de religion. Entre autres choses, cela signifie que notre politique et notre culture ne feront que devenir plus étranges et plus clarifiantes, messieurs. Mieux vaut enfiler votre armure et aiguiser vos épées spirituelles.