Le Washington Post récompense le rédacteur en chef qui a mené son assaut injuste contre Trump

Le Washington Post a annoncé qu’il allait promouvoir Steven Ginsberg, son rédacteur en chef national, au poste de rédacteur en chef. Ginsberg supervisera désormais les principales sections d’actualités du Post, y compris les sections nationales, métropolitaines et sportives.

Le Post informe ses lecteurs qu’en tant que rédacteur en chef national, Ginsberg « a dirigé la couverture politique de l’organisation tout au long des années Trump et a contribué à propulser l’entreprise vers l’une de ses périodes les plus réussies avec des reportages qui ont valu des prix Pulitzer et un lectorat énorme ». Tout est vrai.

Cependant, la couverture de Trump par le Post était malhonnête et honteuse – suffisamment grave pour que le journal ait dû prendre la mesure extraordinaire de corriger, très tardivement, deux de ses faux rapports sur Trump. Ces rapports ne sont que la pointe d’un énorme iceberg de nouvelles fausses et déformées, que j’ai essayé d’exposer presque quotidiennement (ou c’est ce que j’avais l’impression d’avoir).

Il est compréhensible que le Post récompense Ginsberg, cependant. C’est un cas de mission accomplie.

La mission était de saper la présidence de Trump. Les objectifs secondaires étaient de gagner des lecteurs et de l’estime parmi les autres ennemis de Trump dans le domaine des médias. Ginsberg a livré sur tous les points.

Normalement, je serais mécontent que la section des sports tombe sous la juridiction de ce type. Cependant, il est difficile de voir comment cette section pourrait devenir bien pire. Il semble que près de la moitié des articles en première page de la section sportive du Post soient réveillés d’une manière ou d’une autre.

Aujourd’hui, par exemple, deux des cinq pièces principales reprochent à Novak Djokovic de ne pas se faire vacciner. L’attaque de John Feinstein est vicieuse. Il appelle le grand tennis une « risée » et un « coup de poing ». Il lance également un tir sur Aaron Rogers.

Hier, la wokester Candace Buckner a attaqué la NBA parce que Becky Hammon, entraîneure adjointe d’une équipe médiocre, n’a pas été nommée entraîneure-chef. Et Barry Svrluga a attaqué des golfeurs professionnels qui jouent dans un tournoi organisé par l’Arabie saoudite.

Étant donné la nature oppressive du régime saoudien, cette position ne me dérange pas. Cependant, Buckner a ridiculisé Enes Kanter Freedom pour sa position ferme contre le soutien de la NBA à la Chine et à d’autres régimes oppressifs. L’apparition du joueur sur Fox News était plus qu’elle ne pouvait supporter.

Il est regrettable que Ginsberg contrôle désormais la section du métro, qui couvre l’actualité locale. C’est la seule des quatre sections principales du Post qui offre quelque chose d’approchant une couverture non idéologique.

Plus pour longtemps, je le crains.