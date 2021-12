Le Washington Post se demande si les quartiers noirs et latinos doivent se battre pour des bornes de recharge pour véhicules électriques

Les gros titres des médias le 10 décembre

Le Washington Post s’est demandé jeudi si le manque de stations de recharge pour véhicules électriques dans les quartiers noirs et latinos d’Amérique était la prochaine chose pour laquelle les minorités devaient se battre.

L’article « Sans accès aux stations de recharge, les communautés noires et hispaniques peuvent être laissées pour compte à l’ère des véhicules électriques » du journaliste spécialisé dans l’énergie Will Englund, note qu’une paire d’habitants de Chicago a remarqué « une absence totale de chargeurs de véhicules électriques » dans quartiers majoritairement noirs.

Jeudi, le Washington Post s’est demandé si le manque de stations de recharge pour véhicules électriques dans les quartiers noirs et latinos d’Amérique, connus sous le nom de « déserts de recharge », était la prochaine chose pour laquelle les minorités devaient se battre. (ERIC BARADAT/. via .) (ERIC BARADAT/. via .)

Un duo de Chicago a même souligné « des emplacements possibles pour un chargeur » ​​dans le parking de leur immeuble d’appartements qui est actuellement dépourvu de station de charge. Le couple pense que leur communauté « pourrait être laissée pour compte à l’ère des voitures électriques » s’ils n’obligent pas à changer dans un avenir proche.

« Nous sommes habitués à nous frayer un chemin jusqu’à la table », a déclaré la militante Naomi Davis au Post.

Le journal libéral a ensuite noté que les quartiers noirs et latinos manquent souvent de bornes de recharge dans d’autres villes du pays également.

« Alors que l’utilisation des véhicules électriques augmente rapidement dans les communautés aisées, principalement blanches, les quartiers minoritaires sont laissés pour compte », a écrit Englund avant que le Post ne publie un graphique pratique indiquant Austin, Bostons, Chicago, Washington, DC, Denver, Houston , Kansas City, New York, Oakland, San Diego et San Jose souffrent tous de moins de bornes de recharge dans les zones noires ou latinos.

« Les défenseurs des véhicules électriques les appellent des déserts de charge », a écrit Englund. « Dans l’ère à venir, le manque de bornes de recharge et de véhicules électriques qui en dépendent menace d’aggraver une exposition déjà disproportionnée à la pollution de l’air dans les quartiers minoritaires et de reléguer les conducteurs noirs et latinos aux voitures à essence, qui, bien que moins chères à l’achat, coûtent plus cher à alimenter et à entretenir.

Le journaliste du Post a ensuite déclaré: « Mais sans stations de recharge facilement accessibles dans les communautés noires et latinos, les défenseurs de Chicago et de tout le pays disent qu’il sera difficile de progresser. »

L’un des principaux obstacles à l’établissement d’un marché pour les voitures électriques est le manque de bornes de recharge, comme celle-ci à Montpellier, Vermont (AP Photo/Toby Talbot)

Le journaliste pense que les gens qui vivent dans les quartiers urbains manquent souvent d’allées ou de garages, les chargeurs publics sont donc essentiels. Il a noté que General Motors prévoyait d’établir 40 000 stations de recharge et « a promis que certaines seront dans des zones urbaines et rurales mal desservies » et que les politiciens locaux tentent également d’avoir un impact.

« Jusqu’à présent, leurs efforts ne sont qu’un début. Ici à Chicago, une nouvelle ordonnance exige que les nouvelles résidences multifamiliales incluent des bornes de recharge. L’État de l’Illinois a adopté des subventions pour les véhicules électriques qui sont adaptées au revenu », a écrit Englund, ajoutant que les organisations de d’autres régions telles que Boston, Rochester, NY, San Joaquin Valley en Californie et St. Paul, Minnesota cherchent également à rendre les chargeurs publics facilement accessibles.

Cependant, ces efforts ne sont pas assez bons pour satisfaire tout le monde.

« La plupart de ces efforts sont progressifs – quelques chargeurs ordinaires dans les quartiers noirs, une petite collection de véhicules électriques pour le partage de voitures. Mais certains soutiennent que les villes ont besoin de projets plus audacieux pour atteindre l’équité, ou bien seront toujours à la traîne », a écrit Englund.

Une Toyota Prius hybride se recharge lors du dévoilement de la station de recharge pour véhicules électriques Blink qui rechargera les véhicules à Portland et dans d’autres zones métropolitaines clés de Portland, en Oregon (AP Photo/Rick Bowmer)

Une zone à prédominance noire de Brooklyn dispose d’une « station de recharge de taille industrielle qui est utilisée pour les taxis et également ouverte au public », mais le journaliste du Post craint « que ce plan spécifique ne fonctionne pas dans de nombreuses villes, où les taxis sont moins un facteur. »

Le long article cite une variété d’activistes et de défenseurs qui souhaitent rendre les chargeurs facilement disponibles pour les communautés noires et latinos, mais a finalement noté que la demande n’était pas toujours là.

« Un chargeur installé en mai dernier par McIlvaine dans une organisation à but non lucratif appelée Plant Chicago, dans le quartier Back of the Yards, avait eu trois clients à la mi-octobre », a écrit Englund. « Mais les défenseurs sont optimistes sur le fait qu’avec suffisamment de chargeurs, avec suffisamment de visibilité, les Noirs et les Latinos se tourneront vers les véhicules électriques, d’autant plus que les voitures électriques d’occasion commencent à arriver sur le marché à des prix plus abordables. »