Le Washington Post se moque du tweet du DCCC sur les prix du gaz : « pourrait être la pire défense de l’administration Biden à ce jour »

Le correspondant national du Washington Post, Philip Bump, a écrit jeudi que l’état du pays a « rarement été pire » qu’il ne l’est sous la direction du président Biden, et a réprimandé le Comité de campagne du Congrès démocrate (DCCC) pour ce qu’il a qualifié de tentative « de mauvaise qualité » de défendre le administration.

« Personne ne dirait que les choses se passent parfaitement pour le président Biden », a écrit Bump dans une chronique jeudi. « Beaucoup, en fait, feraient remarquer que, du moins politiquement, les choses ont rarement été pires… il est donc prudent de dire que le fait d’avoir ses alliés en place des défenses aussi médiocres que cela n’aidera pas vraiment beaucoup. »

BIDEN AFFIRME AVOIR SERVI DE « LIASON » PENDANT LA GUERRE DE SIX JOURS MALGRE QU’IL SOIT TOUJOURS EN DROIT À L’ÉPOQUE

Bump a fait référence à un graphique extrêmement trompeur publié sur Twitter par le DCCC qui a félicité Biden pour avoir baissé les prix du gaz dans le but d’apaiser la frustration généralisée face à la flambée des prix à la pompe sous sa présidence.

« Merci, @JoeBiden », a publié le compte officiel du DCCC avec un graphique sans date de début montrant les prix du gaz en baisse de deux cents du 22 au 29 novembre.

Biden prend la parole lors du sommet sur le climat COP26.

Les critiques se sont immédiatement jetées sur le graphique, plusieurs utilisateurs de Twitter se demandant s’il s’agissait d’une satire.

Bump l’a qualifié de possiblement « la pire défense de l’administration Biden à ce jour », soulignant que « depuis que Biden a pris ses fonctions, le prix du gaz a augmenté de plus d’un dollar sur cette même mesure ».

« Vous n’aidez pas, DCCC, » dit-il.

« Le DCCC veut non seulement créditer Biden pour une baisse du prix du gaz, ils veulent lui créditer une petite baisse du prix du gaz. Une baisse qui n’est même pas la plus forte baisse que nous ayons vue. sur une période similaire en août, le prix du gaz a chuté de plus de 1%, plus de trois cents », a-t-il écrit.

Bump a reconnu qu’il est possible que le pays connaisse un pic du prix du gallon d’essence.

PHOTO DE DOSSIER: Les prix du gaz augmentent avec l’inflation comme le montre ce panneau dans une station-service à San Diego, Californie, États-Unis, le 9 novembre 2021. REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo

Il a poursuivi: « Si c’est le cas, ce serait certainement une bonne nouvelle et pourrait même aider à renverser les cotes d’approbation de Biden. Mais le DCCC pourrait être conseillé d’attendre que ce revirement soit un peu plus substantiel qu’il ne l’est actuellement avant de se vanter de l’efficacité du président Ou, du moins », a-t-il averti, « ils ne voudront peut-être pas essayer de prouver leur point de vue douteux avec un graphique qui montre à quel point la diminution a été modeste ».