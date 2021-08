Le WBA crée le problème et essaie ensuite de le résoudre. Gloria Martínez, la juge du Maestre-Fox suspendue

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Dimanche dernier, nous avons dénoncé ce qui était peut-être le pire score de certains juges de boxe jusqu’à présent cette année, et que ce qualificatif déshonorant était difficile à battre.

Nos lecteurs se souviendront de la chronique du combat semi-fond de la soirée PBC, un titre mondial des dizaines sanctionné par la WBA sans être celui qui détermine, même pour eux, le meilleur boxeur de la catégorie. En l’occurrence, le mondial intérimaire des super-légers, disputé par un Vénézuélien comme Gabriel Maestre, un excellent amateur qui déjà à ses débuts professionnels a disputé un titre de zone organisé par ledit organisme ; c’est déjà curieux.

Samedi dernier, Maestre avait pour rival Renard Mykal, un combattant qui a complètement désarmé Maestre, le renversant au deuxième tour et remportant au moins neuf des douze tours qu’ils se sont disputés. Cependant, les scores étaient insensés, comme l’ont unanimement déclaré toute la presse mondiale concernant la boxe et les fans en colère sur les réseaux sociaux. 114-113, 115-112 sont des cartons qui criaient à une enquête et à la suspension des juges en charge, mais 117-110 c’est, du moins en termes de sport, de la prison. Ordures sportives, à en juger probablement par le prisme que Maestre avait pour gagner oui ou oui.

L’officier en charge de cette carte désastreuse s’appelle Gloria Martinez Rizzo. Curieusement, cette Vénézuélienne est mariée à un faucon gerfaut WBA, Ricardo Rizzo, et il y avait un représentant du corps controversé dans le coin d’un Maître qui avait déjà tenté de tricher avant le combat, avec un bandage dur sur une surface plus large que le règlement qui était dénoncé par le coin de son rival.

Comme si cela ne suffisait pas, il a été découvert que le compte Twitter personnel de Gloria Martínez contenait du contenu à caractère antidémocratique, raciste et incitant à la violence. Ainsi, il a accusé Joe Biden d’avoir “volé les élections” au “vrai président Trump”, a renvoyé le “stupide” LeBron James “dans son bloc”, a qualifié Michelle Obama de “visage de singe” et a exigé qu’ils “tuent” le co-fondateur de l’organisation antiraciste Black Lives Matter. Un vrai danger pour la société. Mykal Fox, sa dernière victime sportive, s’est demandé avec une pointe d’ironie après la révélation de ces tweets, comment il pouvait gagner, étant afro-américain, avec quelqu’un comme ça prenant la décision.

Il semble que la WBA va suspendre cette femme, qui semble incapable de juger qui que ce soit, pendant six mois, comme l’a annoncé Gilberto Mendoza, extensible à une interdiction à vie. Mais pourquoi laissez-vous cette dame être juge ? Cela semble plus face à la galerie et une action qui tente de nettoyer le prestige de son corps, actuellement si minime que de nombreux sites de boxe commencent à cesser de considérer la WBA comme l’un des principaux quand il s’agit de lister des champions du monde. Ils le rayent de la carte, étant directs. Et c’est, au moins, d’y penser.