“Le WBC contre beaucoup pour en sauver quelques-uns”

Sulaiman a tiré les yeux fermés sur ceux qui le récriminaient pour l’affaire Valdez et a accusé l’ensemble de la communauté de la boxe d’avoir agi pour des intérêts particuliers et de blâmer la WBC sur la base d’hypothèses. Cependant, vous oubliez vos propres intérêts. Et il est temps de le clarifier.

Ils n’ont pas été des heures tranquilles pour le WBC, bien qu’ils s’en soient à peine rendu compte. Le rejet de la manière dont ils ont traité l’affaire Valdez abonde sur les réseaux sociaux et, surtout, le manque de respect pour le travail de VADA. Une organisation qui a été un peu moins que peinte et ignorée par une décision de bureau et motivée par d’éventuels « intérêts particuliers ».

Mais VADA n’a pas gardé le silence, ce mardi – signé par sa présidente historique le Dr Margaret Goodman – a publié un document percutant avec de sérieuses plaintes concernant le dopage dans la boxe et le MMA, comme nous le verrons dans cette vidéo.

Le compte Twitter de Victor Conte, qui a licencié ‘Thick chumbo’, avec de graves accusations, comme nous le verrons dans la vidéo, n’a pas non plus été silencieux.

Dans le même temps et sur des intérêts particuliers, nous avons préparé un parcours graphique à cinq épisodes récents où le CMB lui-même est – inévitablement – soupçonné d’agir de manière complaisante lorsqu’il s’agit de favoriser la Team Canelo.

Beaucoup de tissu à découper dans une autre vidéo Sans filtre et droit au but. Comme il faut.