Le WBC propose un nouveau système de notation

Mauricio Sulaiman, président du WBC (World Boxing Council), a annoncé que l’instance dirigeante mettra en place un nouveau système de notation pour les juges.

« Le comité des officiers de ring dirigé par Duane Ford, et avec la participation de nombreux membres, tels que : David Sutherland, Kevin Scott, Hubert Minn, Barry Lindeman, Oksana Simenishina et de nombreuses mains à travers le monde, ont travaillé de manière exemplaire pour apporter un concept à devenir réalité : le système Q&Q (Quantitative et Qualitative) de jugement quantitatif et qualitatif.

Fondamentalement, il s’agit d’amener les juges à évaluer chaque manche avec une valeur numérique, accompagnée d’une marge de victoire pour cette manche, ayant quatre catégories : C = Fermé, M = Modéré, D = Décisif, ED = Extrêmement décisif.

Quatre-vingt-quatorze pour cent des rounds sont notés 10-9 en boxe. Il est très difficile de voir un juge donner une note de 10 à 10, même dans des épisodes très proches et, à la fin, ils choisissent juste un gagnant ; il est également très difficile de les voir noter 10-8 sans chuter. Le tour est donc 10-9, qu’il ait été remporté par quelques coups de poing insignifiants ou qu’il s’agisse d’une vraie raclée.

Le Q&Q amène les juges à maximiser leur concentration et à améliorer leurs performances. Beaucoup évaluent les combats avec notre système de notation à distance, et ainsi, semaine après semaine, ils sont soumis à une formation et à une évaluation.

L’objectif est que personne ne soit séparé de plus de deux degrés des autres. Par exemple, si un juge marque 10-9 C et l’autre 10-9 M, c’est bien, les deux ont vu le même gagnant et l’un l’a vu fermé et l’autre modéré, mais si un autre marque 10-9 D, c’est-à-dire, décisifs, ils sont déjà à deux degrés de séparation et quelqu’un a besoin de revoir leurs performances en détail.

Définition claire des niveaux :

FERMÉ (10-9): Lorsqu’un boxeur a remporté la manche par une marge étroite sur son adversaire. En comparant les coups de poing reçus, quelques coups de poing efficaces pourraient faire basculer le combat dans les deux sens.

MODÉRÉ (10-9): Lorsqu’un boxeur a remporté l’épisode avec une nette avance sur son adversaire. En comparant les tirs marqués, le vainqueur était en avance de plus de quelques tirs efficaces et n’aurait pas pu changer sans impact significatif.

DÉCISIF (10-9) : Lorsqu’un boxeur a gagné avec une large marge de victoire sur son adversaire. En comparant les coups marquants, le vainqueur de la manche a gagné de manière convaincante.

EXTRÊME DÉCISIF (10-8) : Lorsqu’un boxeur a remporté l’épisode par domination totale et a nettement surpassé son adversaire. Le vainqueur dominait et étourdissait l’autre de façon extrême.

Nous commençons le processus de mise en œuvre de ce système au niveau mondial ; nous aurons la résistance naturelle au changement, mais sûrement, au moins au sein de l’activité de la WBC, ce sera la nouvelle norme de jugement », a annoncé la WBC.