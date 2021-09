Le Web 3.0 arrive et les crypto-monnaies seront indispensables

Source : Adobe / Maksim Kabakou

Tout d’abord, il s’agissait de la finance décentralisée (DeFi), puis des jetons non fongibles (NFT), et maintenant il semble que la prochaine grande chose en crypto pourrait être le Web 3.0. Bien qu’un peu vague, ce terme fait référence à un certain nombre de façons de rendre Internet « plus intelligent », de l’utilisation de l’IA pour répondre de manière proactive aux demandes des utilisateurs à l’utilisation de la décentralisation pour déverrouiller des fonctionnalités et de nouvelles expériences.

Et puisque la décentralisation est probablement l’une des propriétés essentielles du Web 3.0, cela signifie que les actifs cryptographiques et la blockchain joueront également un rôle tout aussi critique. En effet, les acteurs de l’industrie s’adressant à Cryptonews.com suggèrent que les crypto-monnaies seront au cœur du Web 3.0 et que les actifs cryptographiques serviront à créer un nouveau système d’incitation et de coordination pour les services Internet décentralisés.

En particulier, les crypto-monnaies pourraient contribuer à favoriser un nouvel écosystème Web 3.0 caractérisé par des protocoles de travail distribués, une infrastructure décentralisée et des plates-formes de création appartenant aux utilisateurs, entre autres tendances émergentes. Bien entendu, l’industrie devra se concentrer sur l’amélioration et la simplification des expériences utilisateur avant de pouvoir espérer attirer un niveau d’adoption significatif.

Quelle sera l’importance de la cryptographie pour le Web 3.0 ?

À l’origine (c’est-à-dire avant la cryptographie), le Web 3.0 était considéré comme une étape de l’évolution d’Internet qui serait définie par le « Web sémantique ». Comme envisagé par le pionnier Tim Berners-Lee et d’autres, cela verrait des ordinateurs et des machines “capables d’analyser toutes les données sur le Web”.

Cependant, bien que cette définition existe encore dans une certaine mesure, le temps a passé et maintenant la plupart des personnes qui travaillent sur la technologie Web 3.0 l’associent à la décentralisation. À ce titre, la crypto-monnaie et la blockchain jouent un rôle important, voire indispensable.

« Les crypto-monnaies et la blockchain sont un must pour le Web 3.0 ; permettre les trois caractéristiques clés du Web3 : la décentralisation, le manque de permissivité et le manque de confiance », a déclaré un porte-parole de la Fondation DFINITY , qui supervise le développement de Ordinateur Internet (ICP), la plateforme de 2 milliards de dollars qui vise à défier le monopole des grandes technologies.

Adam Soffer, le leader produit de la plateforme de distribution vidéo décentralisée Pair en direct (LPT), est d’accord avec cette évaluation, affirmant que les crypto-monnaies et la blockchain sont au cœur du Web 3.0.

«Ce sont eux qui permettent aux développeurs d’intégrer des règles et des incitations économiques dans les logiciels open source et de créer des réseaux coordonnés par des jetons. Inciter les gens à participer aux protocoles Web3 permet aux développeurs et à la société de résoudre des problèmes qui nécessitent une coordination à grande échelle », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Tout le monde dans l’industrie n’est pas d’accord pour dire que le cryptage sera essentiel pour le Web 3.0, mais tout le monde s’accorde pour dire qu’il sera très important. Selon Analyste de recherche senior Trade the Chain Nick Mancini, il est probable qu’il y ait un fossé entre les secteurs public et privé et leur utilisation des crypto-monnaies.

« Les crypto-monnaies, telles que nous les voyons aujourd’hui, sont susceptibles d’être en grande partie des services publics et open source, c’est là que le marché ira pour tout ce qui est construit autour d’un aspect de communauté ou de consensus. Pour les entreprises privées qui n’ont pas besoin de crypto-monnaies, elles construiront probablement des systèmes privés qui interagissent avec des systèmes publics, mais elles n’ont pas besoin d’économies internes ou de modèles basés sur un consensus complet », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

De même, Frank Mong, chef de l’exploitation de Hélium (HNT), le développeur d’infrastructures sans fil décentralisées, n’est pas nécessairement d’accord pour dire que les crypto-monnaies seront indispensables au Web 3.0, mais suggère que la blockchain et les crypto-monnaies ajouteraient une incitation unique pour les gens. se comportent différemment de la façon dont ils le font en utilisant Internet comme ils le font maintenant.

“Si l’incitation était de garder les choses privées et de crypter tout le temps et plus vous le ferez, plus vous gagnerez de récompenses cryptographiques, alors le comportement actuel consistant à collecter des informations privées et à les revendre contre des récompenses s’arrêterait”, a-t-il déclaré à Cryptonews. com.

Bien que Mong reconnaisse que la blockchain peut fournir une forme décentralisée d’accès à Internet, il rappelle également un problème important.

« Je pense que le problème est de savoir dans quelle mesure la dorsale Internet peut être décentralisée de manière réaliste. Si le noyau appartient toujours à certaines grandes entités, ces entités peuvent toujours censurer ou créer des obstacles à l’indépendance et à la confidentialité », a-t-il ajouté.

Exemples Web 3.0

En ce qui concerne les plates-formes qui offrent actuellement des exemples de technologie Web 3.0 décentralisée, il n’est pas surprenant qu’il existe des opinions différentes quant à celles qui sont les plus notables.

Pour Adam Soffer, les projets qui rentrent dans la catégorie du « protocole de travail distribué » sont parmi les plus intéressants. Ceci comprend pièce de monnaie (FIL), qui “est un réseau de stockage décentralisé et open source qui permet aux développeurs de créer de nouvelles façons de stocker des données dans leurs applications, ainsi que de permettre aux gens de s’éloigner des services de stockage centralisés qui monétisent les données et ne “garantissent pas la confidentialité” .

Il comprend également Graphique (GRT), qui permet aux utilisateurs d’extraire des données de blockchain sur les blockchains. “Il permet à quiconque de créer et de publier des API ouvertes, ou des sous-graphes, qui peuvent être interrogés pour obtenir un large éventail d’informations sur les tendances cryptographiques”, a expliqué Soffer.

Sans surprise, Soffer répertorie également Livepeer parmi ses favoris, une plate-forme qui fournit une infrastructure distribuée pour des services clés tels que le transcodage vidéo à une fraction du coût facturé par les fournisseurs centraux. “Ceux-ci sont fournis par des opérateurs de nœuds (connus sous le nom d'”orchestrateurs” dans la communauté Livepeer) qui se font concurrence sur la base de la qualité du service, du prix et de l’emplacement”, a-t-il déclaré.

L’un des exemples les plus marquants du Web 3.0 est sans doute l’ordinateur Internet, qui vise à offrir une version décentralisée d’Internet et divers services et sites Web.

Et selon le porte-parole de la Fondation DFINITY, il existe déjà plusieurs plates-formes fonctionnant sur Internet Computer qui mettent en évidence le potentiel du Web 3.0. Ceci comprend DSCVR (une version décentralisée de Reddit qui appartient à ses plus de 12 000 utilisateurs), Openchat (une application de messagerie en temps réel avec 19 000 utilisateurs) et aussi Quartier (un réseau professionnel appartenant à la communauté qui permet aux utilisateurs de voter sur les mises à jour et de ne jamais vendre leurs données).

En regardant l’industrie de l’extérieur, Nick Mancini soutient que les sous-domaines les plus prometteurs du Web 3.0 incluent les échanges décentralisés, les médias, l’art et le stockage.

« Les échanges décentralisés comme Uniswap et Sushiswap ils changent la façon dont nous échangeons des jetons, Steemit change notre façon de communiquer, OpenSea change la façon dont nous achetons et vendons de l’art numérique, et Filecoin, Storj (STORJ) et Sia (SC) mènent la charge dans le stockage de fichiers décentralisé. Ce ne sont là que quelques exemples d’entreprises qui s’attaquent à l’innovation dans trois mondes prêts à être perturbés », a-t-il déclaré.

Tendances futures

Pour l’avenir, Frank Mong déclare que « l’infrastructure décentralisée » sera la tendance la plus importante et la plus importante pour le Web 3.0 liée aux crypto-monnaies. Cela n’est peut-être pas tout à fait surprenant, étant donné que Helium est une blockchain publique destinée à inciter au développement d’un réseau sans fil décentralisé.

« Je pense que cela doit se produire pour le vrai Web 3.0. Nous travaillons là-dessus », a-t-il déclaré.

Alors qu’Adam Soffer s’attend à ce que les plates-formes liées au NFT et au DeFi reçoivent le plus d’attention à court terme, il s’attend également à ce que d’autres domaines prennent de l’importance à moyen terme.

« Dans un avenir proche, je vois que [organizaciones autónomas descentralizadas], des protocoles de travail distribués et des plateformes de créateurs décentralisées/appartenant à l’utilisateur telles que Audius.co et Verre.xyz (qui sont à leur tour pilotés par des protocoles de travail distribués) auront une grande tendance », a-t-il déclaré.

En plus de cela, la Fondation DFINITY s’attend à ce que les réseaux sociaux décentralisés deviennent grands, en particulier en réponse à l’invasion de la vie privée, au risque de plate-forme et à la censure – synonymes de réseaux hérités comme Facebook .

« Les jeux deviendront également très populaires sur la blockchain. Les jeux sont le cas d’utilisation parfait pour les NFT », a ajouté son porte-parole.

Cependant, une tendance importante pour le futur proche, selon Nick Mancini, sera la convivialité, qui sera primordiale pour que toutes les autres tendances (infrastructures, protocoles de travail, réseaux sociaux, plateformes de jeux, plateformes de créateurs) atteignent une masse critique. .

Il a déclaré : « La plus grande tendance est probablement la convivialité. Pour parvenir à une adoption massive, les projets ont besoin d’expériences utilisateur si simples que « leurs grands-parents pourraient les utiliser ».

