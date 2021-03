Le week-end 1 des Masters en Amérique du Nord dépasse les attentes

Le week-end d’ouverture de North American Masters a présenté une apparition de Tyson « TenZ » Ngo, beaucoup d’action Bucky et un clan FaZe revitalisé.

VALORANT Champions Tour a été créé pour opposer les meilleures équipes de chaque région pour un véritable test d’habileté. Malheureusement, l’événement a été verrouillé dans la région en raison des restrictions COVID, mais il y a eu beaucoup d’action. Le week-end dernier était le premier tour des Masters, avec huit matches tendus entre huit équipes, dont deux ont été renvoyées à la maison. Entre l’ajout de TenZ dans la liste des Sentinelles à Envy glissant, il y a beaucoup à couvrir du week-end

Sentinelles Plus TenZ

Ce n’est pas un secret pour le moment que Jay «sinatraa» Won a été retiré de la liste des Sentinelles à la suite d’allégations d’agression sexuelle. La nouvelle a éclaté jeudi, la veille du coup d’envoi de Masters, obligeant Sentinels à s’adapter. Ils ont pris l’ancien membre de Cloud9 TenZ, le plaçant comme le Jett Op’er tandis que Tyson « TenZ » Ngo a pris Sova. Shahzam n’a jamais fait sortir Sova que sur Bind, mais en tant qu’IGL, il est logique de choisir un agent de collecte d’informations. L’équipe a fait incroyable avec TenZ, manquant à peine un battement et jouant confortablement contre Luminosity et 100 Thieves. Dans une interview d’après-match, il a expliqué que «Quand je jouais au Jett Op, je m’asseyais et tenais A, fournissant des informations à mon équipe. Alors que TenZ joue un style plus itinérant en ramassant des victimes pendant que je continue de fournir des informations à mon équipe avec un drone. «

Quart de finale supérieur

Le coup d’envoi du week-end était la tête de série n ° 1, Team Envy, contre le Gen.G, avec trois cartes complètes. Le général G a commencé à chaud sur Haven mais a été rapidement arrêté par Envy, incapable de défendre un seul round avec succès. FaZe Clan contre XSET était une toute autre histoire, et Andrej « babybay » Francisty était enfermé, obtenant 28 attaques décisives sur Haven. Au round 11, il avait 17-7 mettant la peur de Dieu dans XSET qui jouait passivement toute la carte. Bind a été un bain de sang et ce n’était qu’un aperçu de l’agression à venir du clan FaZe ce week-end. Les sentinelles ont commencé en tremblant contre Luminosity mais ont rapidement trouvé leur place et TenZ s’est mis au travail pour les démonter sur Icebox. Peu caractéristique de 100 voleurs, l’équipe de baby-boomers est sortie tôt sur Ascent, réclamant huit tours d’attaque et se retrouvant dans Over Time pour sécuriser la carte. 100 voleurs ont envoyé les Immortels dans la tranche inférieure 2-0 et sont passés eux-mêmes aux demi-finales.

Semaine 1 de #VCTMastersNA était fou. Nous avons hâte d’y retourner le vendredi 19/03, à partir de 13h PT / 16h HE. pic.twitter.com/XxLVafZ1mE – VALORANT Champions Tour NA (@valesports_na) 14 mars 2021

Rentrer à la maison après les maîtres

Dans la tranche inférieure, le Gen.G a affiché un nouveau côté agressif contre XSET, permettant à Danny « huynh » Huynh de faire ce qu’il veut. XSET semblait oublier qu’ils avaient une utilité jusqu’à la moitié de chaque carte, l’utilisant rarement au potentiel réel pour arrêter l’opérateur de Gen.G. Luminosity a opté pour des jeux de gros cerveau décalés contre les Immortels, et bien que cela ait payé avec parcimonie, les Immortels ont souvent pu s’adapter. Au cours du week-end, XSET et Immortals ont été éliminés de NA Masters, tandis que Ge. G et Luminosity resteront vivants pendant une semaine de plus. À l’approche des demi-finales, il y avait beaucoup d’anticipation quant à la façon dont FaZe Clan allait se positionner par rapport à la tête de série numéro un en Amérique du Nord. FaZe était impie, ne retenait rien, utilisant l’agression de Babybay pour semer la peur chez Envy.

Non-FaZed et réchauffé

FaZe Clan n’a même pas laissé Envy jouer Valorant, les gardant poussés et a remporté la série 2-0. Icebox a immédiatement donné le ton, avec Corey « corey » Nigra et Babybay échangeant des kills et prenant A avec peu de résistance. La suite du massacre était une autre bataille sanglante, Sentinelles contre 100 voleurs. L’ascension a été une raclée brutale à l’ego de 100 voleurs qui s’est poursuivie jusqu’à Haven. Comme d’habitude, 100 voleurs ont mis du temps à se réchauffer, et même à leur meilleur niveau, Sentinels avait tout sous contrôle. TenZ a eu l’Op entre ses mains tard dans Haven, mais il a quand même produit des résultats tandis que Shahzam a fourni des informations à Hunter « SicK » Mims alors qu’il exécutait backstab après backstab. Au début du week-end prochain, 100 Thieves affronteront le Gén. G pour rester en vie dans le tournoi et Envy devra l’intensifier contre Luminosity pour conserver son titre. Après les matchs éliminatoires, Sentinels et FaZe Clan s’affrontent en finale supérieure. Ces deux équipes sont égales en compétences et en agressivité, donc tout dépendra de qui peut entrer dans la zone plus rapidement.