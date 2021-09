Le week-end du GP de Monaco raccourci à trois jours

Stefano Domenicali a confirmé que le week-end de course du Grand Prix de Monaco durera trois jours à partir de 2022.

L’événement à Monte-Carlo a toujours été unique en ce sens que les deux premières séances d’essais ont lieu le jeudi, le vendredi étant un jour de congé pour le paddock avant que le reste des séances ne se termine normalement.

Cela devrait cependant changer, le week-end du Grand Prix de l’année prochaine suivant le même format que tous les autres du calendrier, et il le restera également au-delà de 2022.

“Monaco sera dans trois jours, tout de suite”, a déclaré Domenicali CNN.

“Donc [it will be] Vendredi, samedi et dimanche au lieu de jeudi, un trou, puis samedi et dimanche. Oui, c’est le changement que nous allons introduire l’année prochaine.

L’Automobile Club de Monaco a réitéré qu’il y aura toujours des événements sur le circuit les quatre jours, le jeudi étant utilisé pour des courses dans d’autres catégories.

« Ce sera un événement de 3 jours pour la F1 et un événement de 4 jours pour ACM. Le jeudi sera dédié [sic] pour soutenir les courses », a déclaré Richard Micoud, le responsable des communications et des médias.

La saison prochaine devrait être la plus longue de l’histoire du sport, composée de 23 manches au total si tout se passe comme prévu et que la pandémie mondiale ne pose pas de problèmes comme en 2020 et cette année.

Un calendrier récemment divulgué a montré que la campagne commencerait à Bahreïn le 20 mars et se terminerait à Abu Dhabi le 20 novembre, la dernière course étant un peu moins d’un mois plus tôt que l’édition de cette année.

Il semble que cela soit correct, Domenic confirmant que l’objectif est de terminer la saison plus tôt que cette année.

“Le plan est que nous allons avoir 23 courses”, a déclaré Domenicali.

« Nous allons annoncer le calendrier au Conseil Mondial, le 15 octobre. L’idée est de terminer plus tôt que ce que nous avons terminé cette année.