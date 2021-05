Le “week-end le plus difficile” de Monaco Red Bull à ce jour

Max Verstappen pense que Red Bull fait face à son week-end le plus difficile de la saison à ce jour après avoir signé le quatrième meilleur temps aux essais pour le Grand Prix de Monaco.

Il a réalisé un meilleur temps de 1’12.081 sur le premier tour de sa simulation de qualification au milieu de la deuxième pratique, malgré avoir rattrapé Mick Schumacher à la fin de son tour. Cela lui a laissé le deuxième plus rapide derrière Carlos Sainz Jnr à l’époque, bien que Charles Leclerc et Lewis Hamilton soient allés plus vite que lui.

Verstappen a dit à son ingénieur qu’il avait du mal à garder ses pneus arrière au frais et qu’il manquait d’adhérence à l’avant.

S’exprimant après la séance, il a admis: «Nous sommes trop lents, et pas juste un peu, je pense pas mal.

«Nous devons donc vraiment trouver un rythme. Tout le monde a du trafic, il faut donc chercher un peu plus des temps au tour optimaux, des secteurs optimaux, et nous sommes assez loin. »

Le pilote Red Bull a déclaré qu’il n’avait pas la même confiance en sa voiture qu’il avait apprécié lors des dernières courses. «Ce n’était pas agréable de conduire», a-t-il déclaré.

«Normalement, je suis assez à l’aise dans la voiture, je trouve assez facilement un rythme. Mais tout cela prend trop de temps et pas comme je l’aime. Peut-être jusqu’à présent le week-end le plus difficile.

Comme les pilotes Mercedes, Verstappen a également été surpris de voir deux Ferrari en tête des chronos jeudi après-midi.

«Je suis surpris de la compétitivité de Ferrari», a-t-il déclaré. «Mais je pense que cela montre que nous sommes assez faibles. Ils vont très bien et nous sommes très faibles, donc le décalage est très important.

«Heureusement, bien sûr, nous avons une journée libre demain pour pouvoir regarder les choses, mais beaucoup de choses doivent changer là-bas.»

