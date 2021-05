Le WEF et le Danemark s’associent à San Francisco pour adopter une grande réinitialisation ⋆ .

par Patrick Wood, article d’activiste:

Pourquoi San Francisco? Parce que c’est au cœur de la Silicon Valley d’où vient la grande majorité de l’innovation technocrate. Le WEF crée de tels partenariats public-privé géants pour soutenir sa grande réinitialisation, alias Technocracy.

A noter également que «l’équipe» a une division opérant à Pékin, en Chine. ⁃ Patrick Wood, rédacteur en chef des nouvelles et des tendances de la technocratie

Ministère des affaires étrangères du Danemark

Le nouvel accord ambitieux, qui est le premier du genre entre le Forum économique mondial (WEF) et un pays européen, sera signé le 24 avril par l’ambassadeur technologique du Danemark et le nouveau centre WEF pour la quatrième révolution industrielle à San Francisco. Le Centre a été créé l’année dernière pour promouvoir spécifiquement la vision du WEF de créer un impact grâce à des partenariats public-privé.

Le partenariat WEF-Danemark vise à forger de nouvelles alliances mondiales entre une multitude de parties prenantes, y compris le secteur privé, y compris. les entreprises technologiques, les gouvernements et la société civile pour aider à façonner et à développer les approches, politiques et réglementations de pointe de demain afin d’exploiter les opportunités qui se présentent lors de la quatrième révolution industrielle.

En tant que petit pays avancé, le Danemark est déjà l’une des sociétés les plus numérisées au monde. Néanmoins, le gouvernement danois a pour objectif clair de continuer à préparer le Danemark à la multitude d’opportunités ainsi qu’aux défis découlant de la numérisation et du rythme rapide des nouvelles technologies en cours de développement au XXIe siècle. L’accord à San Francisco fait suite à un protocole d’accord plus large signé lors de la 48e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos-Klosters, en Suisse, en présence du fondateur du WEF, le Dr Klaus Schwab, du Premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen et du président du WEF Borge Brende.

«Notre mission est de façonner la quatrième révolution industrielle afin qu’elle profite à la société. Le Danemark s’est engagé à être un chef de file et à piloter des cadres et des politiques innovants en cours de co-conception au Centre. Nous attendons avec impatience une solide collaboration et un partage des résultats au sein de notre réseau », déclare Murat Sonmez, chef du Centre du Forum économique mondial pour la quatrième révolution industrielle.

En collaboration avec une sélection de partenaires de premier plan du secteur privé, le WEF et le gouvernement du Danemark coopéreront dans quatre domaines concrets où les nouvelles technologies redéfiniront potentiellement de nombreux aspects de la vie quotidienne des citoyens du monde et créeront des défis pour la gouvernance traditionnelle.

«Ce partenariat est basé sur la conviction fondamentale que la technologie en général changera la donne dans le monde. Comme les révolutions industrielles précédentes, notre époque et notre époque permettront de faire croître l’économie, de sortir les gens de la pauvreté, de fournir des soins de santé sans précédent, de développer la durabilité à tous les niveaux et de créer une nouvelle génération de start-ups. Des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’automatisation et l’Internet des objets offrent d’énormes opportunités pour un petit pays ouvert et hautement numérisé comme le Danemark. Mais cela nécessite la bonne combinaison de compétences, de politiques et de réglementations pour maximiser les opportunités tout en minimisant les risques, qu’il est également essentiel de ne pas perdre de vue. Notre partenariat avec le WEF à San Francisco constituera un pas important dans cette direction », a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères, M. Anders Samuelsen, qui a nommé l’année dernière le premier et jusqu’à présent le seul ambassadeur de la technologie au monde, élevant ainsi la diplomatie technologique (TechPlomacy) à une priorité transversale de la politique étrangère danoise. Basé dans la Silicon Valley, mais avec un mandat mondial et une équipe située également à Copenhague et à Pékin, l’ambassadeur de la technologie est le fer de lance du nouveau partenariat WEF au nom du gouvernement danois.

Le WEF et le Danemark collaboreront à l’identification et à la conduite d’un certain nombre de projets pilotes au Danemark, qui ont le potentiel de s’étendre au niveau international. L’ambition est de contribuer à façonner et à opérationnaliser une réglementation agile basée sur un principe de «toucher léger mais juste», qui d’une part maintient et permet le rythme des nouvelles technologies, et d’autre part garantit que les principes de base de la gouvernance ainsi que les valeurs fondamentales continueront de s’épanouir.

Le partenariat WEF-Danemark poursuivra spécifiquement des initiatives alignées sur les objectifs de développement durable (ODD), reconnaissant que les ODD représentent des opportunités de marché pour 12 billions USD par an, dans lesquelles le secteur privé et d’autres acteurs peuvent puiser tout en contribuant à un monde plus durable. .

