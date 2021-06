Le West End Blues de Louis Armstrong, le jour où le jazz a changé à jamais

Pour beaucoup de gens, tout ce qui est génial dans la musique et le jazz et Louis Armstrong se sont réunis le 28 juin 1928. C’est ce jour-là que les Hot Five ont enregistré ce qui est l’un des enregistrements phares du 20e siècle : « West End Blues. ”

Il a été coupé le deuxième jour de trois jours consécutifs d’enregistrement par les Hot Five, et il est probable qu’après avoir fini de jouer au Sunset Café au petit matin, Louis est resté debout, a pris un petit-déjeuner, puis s’est rendu au studio d’OKeh à Chicago avec le pianiste Earl Hines, le tromboniste Fred Robinson, le clarinettiste Jimmy Strong, Mancy Carr (banjo) et le batteur Zutty Singleton. C’était un groupe de musiciens différent de celui qui avait joué lors de la dernière session de Hot Five en décembre 1927.

“Earl Hines, il a été surpris quand le disque est sorti sur le marché, parce qu’il l’a apporté chez moi, vous savez, nous avions oublié que nous l’avions enregistré.”

Il est douteux que l’ancien Hot Five, et certainement Lil Armstrong (l’ex-épouse de Louis), aient pu réussir le « West End Blues » ; Hines, en particulier, est le fleuret parfait pour Louis. Ils jouaient “West End Blues” au Savoy Ballroom, alors ils transféraient simplement leur travail de nuit sur un disque. Non pas qu’il s’agissait d’une performance en une seule prise. Il y avait un certain nombre de tentatives nécessaires pour le perfectionner, dont une dans laquelle Singleton laisse tomber une cymbale.

“Papa Joe” (King Oliver) a écrit “West End Blues”, et c’est lui, avec ses Dixie Syncopators, qui a enregistré à l’origine quelques semaines avant que Louis ne fasse son truc. La version du mentor de Louis manque de tout le feu des Hot Five et ne peut pas égaler la dextérité des cadences d’ouverture de Louis. Parmi ceux qui ont essayé, et échoué, d’améliorer les Hot Five figurent Kid Ory, Cootie Williams Rug Cutters, Zach Whyte & His Chocolate Beau Brummels et Jelly Roll Morton, sur le disque duquel la partie de trompette était jouée par une clarinette. (Le son d’une clarinette est ce qui a inspiré le jeu de trompette de Louis.)

La seule version qui s’en rapproche est l’Orchestre de Charlie Barnet en 1944 ; il a transformé la mélodie en une pièce presque complètement différente avec un arrangement de big band swing. Même Louis n’a pas pu surpasser sa version de 1928, bien qu’il ait enregistré “West End Blues” plusieurs fois au cours de sa carrière, et l’ait joué d’innombrables fois en concert pour le reste de sa vie.

« Une fois que vous obtenez un certain solo qui correspond à l’air, et c’est tout, gardez-le ! »

Au cas où vous vous poseriez la question, la chanson n’a rien à voir avec le « West End » de Londres mais fait plutôt référence au point le plus à l’ouest du lac Pontchartrain dans la paroisse d’Orléans, en Louisiane. Au début du XXe siècle, c’était une station balnéaire animée avec de la musique en direct, des pavillons de danse et des restaurants de fruits de mer où les gens de la Nouvelle-Orléans s’échappaient et se baignaient afin d’éviter la chaleur étouffante de la ville.

Écoutez « West End Blues » et d’autres morceaux classiques sur Louis Armstrong – The Complete Decca Singles 1935-1946, une compilation numérique de 136 pistes disponible à l’achat ici.