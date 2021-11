Le West End de Londres prévoit que 1,2 milliard de livres sterling seront dépensés ce Noël

Le quartier prévoit une série de célébrations festives pour attirer les acheteurs tout au long de la saison. // Avec 50 jours et 7 week-ends jusqu’à Noël, les ventes au détail dans le West End de Londres devraient atteindre 1,2 milliard de livres sterling à l’approche de Noël // New West End Company demande au gouvernement de fournir plus de soutien pour aider à attirer les acheteurs étrangers

Les ventes au détail dans le West End de Londres devraient atteindre 1,2 milliard de livres sterling à l’approche de Noël, soit un tiers de plus qu’à la même période l’an dernier.

Cependant, les derniers chiffres de New West End Company, qui représentent 600 propriétaires de commerces de détail, de restaurants, d’hôtels et de propriétés à travers Bond Street, Oxford Street, Regent Street et Mayfair, montrent qu’il s’agit de moins de la moitié des niveaux d’avant la pandémie de 2019.

La nouvelle survient alors que les taux de négociation se sont avérés en baisse de 52% malgré une fréquentation atteignant 80% des niveaux d’avant la pandémie la semaine dernière.

Le dernier chiffre de fréquentation est le plus élevé que le district ait connu depuis le premier verrouillage et indique que de nombreux consommateurs commencent tôt leurs achats de Noël et profitent de la période de négociation festive de huit semaines.

Le directeur général de la New West End Company, Jace Tyrrell, a déclaré: «La reprise à long terme du West End est en bonne voie cet hiver, mais nous pouvons tous jouer un rôle pour accélérer ce retour en prenant le temps de faire du shopping dans nos rues principales, manger un morceau dans nos restaurants durement touchés et assister à un spectacle »,

« Un Londonien sur dix travaille dans le West End, et il est réconfortant de voir les acheteurs britanniques remplir à nouveau le quartier d’optimisme et soutenir nos collègues, mais cette richesse de choix et ce commerce de détail de renommée mondiale dépendent de l’encouragement des touristes étrangers à dépenser beaucoup d’argent. revenir. »

Bien que la fréquentation nationale fasse un bon retour, la New West End Company se tourne vers le gouvernement pour demander plus de soutien afin d’aider à attirer les acheteurs, les convives et les vacanciers étrangers vers les côtes britanniques, un groupe qui contribue historiquement beaucoup à l’économie au sens large.

Il demande également que les entreprises du West End aient la possibilité de répondre aux besoins des acheteurs lors des week-ends en ville, en particulier ceux de l’étranger qui sont souvent déçus que les magasins ferment à 18 heures le dimanche.

Tyrrell a ajouté: «Il existe tellement de moyens simples de soutenir les entreprises londoniennes que le gouvernement néglige, ou ignore tout simplement. La réintroduction des achats hors taxes et l’extension des heures de négoce du dimanche apporteront d’énormes revenus et, lorsqu’elles sont associées à des conditions de visa simplifiées, signifieront que Londres et le pays pourront récolter les fruits des touristes internationaux et nationaux dans nos rues principales. Mais, si nous voulons éviter que des marques plus emblématiques ne ferment leurs portes après un hiver rigoureux, nous devons agir rapidement avant qu’il ne soit trop tard.

